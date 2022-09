Camilla pensait que l’idée du prince Harry de faire appel à un médiateur pour guérir la rupture était “ridicule”, affirme l’auteur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry a un jour suggéré de faire appel à un médiateur dans l’espoir de résoudre son différend avec la famille royale – mais l’offre a poussé sa belle-mère Camilla à “crachoter dans son thé”.

L’affirmation a été faite par la correspondante royale et auteure de Vanity Fair, Katie Nicholl, dans son nouveau livre explosif intitulé “Les nouveaux membres de la famille royale: l’héritage de la reine Elizabeth et l’avenir de la couronne.” Alors que le livre devrait sortir le 4 octobre, Vanity Fair en a publié un extrait mercredi.

Nicholl a allégué que le duc de Sussex avait tenté de réparer les choses lorsque lui et sa femme, Meghan Markle, avaient fait escale en Grande-Bretagne en se rendant à La Haye pour les Jeux Invictus en avril de cette année.

“Charles a insisté pour rencontrer Harry et Meghan avant leur audience avec la reine”, a écrit Nicholl. “Selon un initié, il voulait s’assurer qu’Harry ne serait pas en mesure de lui parler gentiment de la façon dont [Prince] Andrew l’avait fait et lui faire accepter n’importe quoi sans l’accord de Charles.”

Cependant, Nicholl a décrit la rencontre des Sussex avec Charles et Camilla comme “gênante”.

“Les Sussex étaient en retard, et Charles n’a eu que 15 minutes avec son fils et sa belle-fille avant de devoir partir pour le Royal Maundy Service au château de Windsor, où il remplaçait la reine pour la toute première fois”, Nicholl a écrit. “Alors que le père et le fils se seraient chaleureusement salués, il y a eu des moments de tension.”

Un ami de la famille anonyme aurait déclaré: “Harry est entré avec des câlins et les meilleures intentions et a dit qu’il voulait purifier l’air. Il a en fait suggéré qu’ils utilisent un médiateur pour essayer de régler les choses, ce qui a quelque peu perplexe Charles et Camilla crachant dans son thé. Elle a dit à Harry que c’était ridicule et qu’ils étaient une famille et qu’ils régleraient ça entre eux.

À l’époque, le prince William et Kate Middleton feraient du ski avec leurs enfants. Le frère aîné de Harry “n’a manifestement pas changé ses projets de vacances”.

Nicholl a souligné qu'”il y avait des sourcils levés au palais” après qu’Harry ait parlé de sa rencontre avec la reine dans l’émission “Today”. Lors de sa comparution, l’homme de 38 ans a déclaré qu’il voulait s’assurer que sa grand-mère était “protégée” et avait “les bonnes personnes autour d’elle”.

“Il n’était pas clair si Harry faisait référence à son père et à William ou aux aides les plus proches de la reine – comme son secrétaire privé, Sir Edward Young, sa conseillère personnelle et styliste interne, Angela Kelly, et les personnes de confiance courtisan Paul Whybrew », a écrit Nicholl. “Il semblait que la volonté d’Harry de regagner une partie de la confiance qui avait été brisée après Oprah avait été anéantie. Il y avait aussi encore la question de ce que Harry prévoyait de divulguer dans ses prochains mémoires.”

“Pour Charles et William, la situation avec les Sussex n’a pas seulement été blessante et bouleversante sur le plan personnel”, a-t-elle affirmé. “Il y a eu de réelles répercussions, en particulier pour William, dont la jeune famille a été mise à l’honneur prématurément. Il s’attendait toujours à ce que Harry soit son ailier ; il y avait un plan à long terme en place pour que les frères travaillent ensemble et se soutiennent mutuellement. .”

Le duc et la duchesse de Sussex ont reculé en tant que membres de la famille royale en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions et les attitudes racistes des médias britanniques envers l’ancienne star de “Suits”, 41 ans. La décision du couple a été surnommée “Megxit” par la presse.

“Après qu’Harry a annoncé son départ, William a convoqué des aides pour aborder l’avenir, dans ce que certains dans le cercle de William ont appelé le” sommet d’Anmer “”, a déclaré Nicholl. “Mais William et Kate ont également ressenti un sentiment de soulagement que” le drame soit parti “quand Harry et Meghan sont partis, comme me l’a dit une source. À ce jour, William ne peut toujours pas pardonner à son frère.”

Après avoir quitté leurs fonctions royales, le duc et la duchesse de Sussex ont accordé une interview télévisée explosive à Oprah Winfrey, dans laquelle le couple a décrit des commentaires douloureux sur la noirceur de la peau de leur fils avant sa naissance. La duchesse a également parlé de l’isolement intense qu’elle ressentait au sein de la famille royale qui l’a amenée à envisager le suicide.

Le co-fondateur de True Royalty TV, Nick Bullen, qui travaille avec Charles depuis environ une décennie, a récemment affirmé à Fox News Digital que la relation de Harry avec William continuait d’être tendue.

La reine est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans. Les Sussex étaient en voyage prévu en Europe pour une série d’événements caritatifs lorsque le monarque est décédé. Le couple est resté au Royaume-Uni jusqu’à lundi pour les funérailles d’État d’Elizabeth avant son enterrement privé. Ils ont participé à plusieurs sorties en l’honneur du défunt monarque, menant aux funérailles. À un moment donné, William a invité son frère et sa belle-sœur à se joindre à lui et à sa femme pour saluer les sympathisants.

Dans son premier discours télévisé à la nation en tant que roi, Charles a déclaré: “Je veux également exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger”, ce qui a suscité l’espoir d’une réconciliation.

Mercredi, il a été signalé que les Sussex étaient retournés en Californie, où ils résident avec leurs deux enfants.

Un porte-parole de Buckingham Palace n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital concernant le livre de Nicholl. Cependant, un porte-parole a précédemment déclaré à Fox News Digital que le palais ne commentait généralement pas “ces livres”.

