QUAND l’histoire du 21e siècle est écrite et que nous regardons les événements avec le regard impartial du recul, Camilla, maintenant reine consort, restera dans les mémoires pour une grande chose.

L’épouse du roi, bien qu’elle ait fait l’objet de controverses passées, sera, à mon avis, jugée non pas comme la femme qui a failli détruire la monarchie, mais comme la femme qui a contribué à la sauver.

C’est Camilla qui a tiré Charles du gouffre et l’a rendu redoutable, ici la nouvelle Reine Consort avec le Roi Crédit : AP

Le prince Charles parle à Camilla Parker Bowles lors d’un match de polo en juillet 1975 1 crédit

La reine Elizabeth II et Camilla, duchesse de Cornouailles, partagent une blague alors qu’elles visitent un centre équestre de Londres en 2013 Crédit : Getty

Je connais la duchesse de Cornouailles depuis mes jours de salade au début des années 1990. À l’époque, elle était Mme Andrew Parker Bowles, une personne simple avec un amour du plein air, un humour risqué, un aplomb vintage (elle fumait une cigarette comme Ava Gardner) et une bonhomie générale.

À l’époque, Camilla et Andrew étaient des amis de mon défunt père, Woodrow Wyatt, qui était alors président du Horserace Totalizator Board.

Andrew adorait les courses et Camilla adorait les chevaux et montait avec le Beaufort Hunt dans le Gloucestershire. Ils possédaient une maison géorgienne pittoresque, où Camilla était une hôtesse dynamique et la mère de leurs enfants Tom et Laura.

Pourtant, elle n’était pas une mondaine. Elle pouvait voir à travers la superficialité de la scène londonienne et, en tant que couple, les Parker Bowles semblaient se séparer.

‘Plaisir de bonne humeur’

Andrew, qui était dans la Household Cavalry, avait un trou de culasse à Knightsbridge et était de l’herbe à chat pour les femmes.

Il y avait des rumeurs chuchotées sur Camilla et le prince Charles, qui étaient alors mariés à Diana Spencer depuis six ans.

Pourtant, aucune des histoires que j’ai entendues n’a été empoisonnée par la méchanceté ou rendue laide par l’indignation morale.

Camilla était le genre de personne dont il était impossible de s’indigner. Elle a joué avec un jeu droit et avait une finesse de base pour elle. Quant à Charles, son mariage malheureux l’avait conduit au désespoir noir.

Ce sont ses amis qui ont contacté son vieil amour Camilla, qui jusque-là avait évité de le rencontrer lors d’occasions sociales, avec des appels désespérés pour « remonter le moral de Charles ».

Ce serait une erreur de la traiter de briseuse de mariage. Le mariage avait coulé comme Atlantis au moment où elle a accepté de revoir Charles.

À cette époque, Camilla a assisté à un match de polo auquel j’étais invité. Elle était assise dans la rangée devant la mienne, et quand elle s’est retournée, j’ai pu bien la voir.

Elle ne portait aucun maquillage à part du mascara et une touche de rouge à lèvres rose qui rendait son visage incroyablement excitant.

Elle n’était pas, à proprement parler, une beauté, mais sa bouche se courbait de manière séduisante et ses yeux couleur aqua étaient saisissants.

Comme beaucoup d’Anglaises de la haute bourgeoisie qui font de l’équitation, sa posture était aussi précise qu’un cristal de Clichy. Quant à ses vêtements, sa veste grise semblait jetée au-dessus d’un haut noir froissé (elle était notoirement désordonnée), et n’était pas particulièrement chic. Mais elle réussit à être à la fois voluptueuse et longiligne, ses cheveux épais couleur des moissons d’automne.

Quand elle m’a vu, elle s’est mise à se moquer de mon ignorance des choses paysannes. « C’est un cheval », dit-elle en désignant une grosse bête qu’on selle.

Sa voix était effrayante de sarcasme mais d’une manière joviale. Elle savait que j’étais un citadin et aimait me taquiner. « Ce n’est pas une vache, Petronella. Souvenez-vous de cela.

La Couronne et ses titres n’avaient aucun charme pour elle. C’était Charles qu’elle aimait, malgré ses complexités, ou peut-être à cause d’elles.

J’ai ri – son exubérance était contagieuse.

Je connaissais la reine mère – que le prince Charles adorait – et j’ai souvent pensé que Camilla et elle étaient très similaires, et cela faisait partie de son attirance. Les deux femmes pourraient être définies comme un certain type britannique – très ludique, avec un scintillement éternel et un plaisir sain d’une boisson raide.

La reine mère avait épousé un homme faible qui est devenu roi, et par son charme et sa force de personnalité l’ont étayé et lesté.

Dans ses jeunes années, Charles avait une myriade de faiblesses, dont les pires étaient l’apitoiement sur lui-même et une sombre introspection.

À la lumière de cela, Camilla n’était pas une sorte de Wallis Simpson socialement ambitieuse, flattée par les attentions d’un futur roi, mais une femme terre-à-terre qui était, de toute façon, habituée à se mêler aux membres de la famille royale.

Fille du héros de la Seconde Guerre mondiale Bruce Shand et de son épouse aristocratique, l’honorable Rosalind Maud Cubitt, elle a été lancée dans la haute société à l’âge de 17 ans.

À ce moment-là, elle était déjà possédée d’une confiance remarquable, aiguisée par son passage à l’école de fin d’études en Suisse.

Mais la couronne et ses titres n’avaient aucun charme pour elle. C’était Charles qu’elle aimait, malgré ses complexités, ou peut-être à cause d’elles.

Affaire de jeunesse

Il avait besoin d’elle d’une manière que le boucanier Andrew Parker Bowles – un coureur de jupons, qui a même eu une liaison de jeunesse avec la princesse Anne – n’a jamais eu.

La monarchie n’est que la somme des individus qui la composent, et Charles, à cette époque, était problématique. Ses tendances eeyore-ish et sa pétulance occasionnelle étaient alarmantes.

Camilla le jour de son mariage avec Andrew Parker Bowles devant la chapelle des gardes le 4 juillet 1973 Crédit : Getty

Charles et Camilla après leur bénédiction à la chapelle St George en 2005 alors qu’ils “ atteignaient l’enceinte des gagnants ”, comme l’a dit feu la reine 1 crédit

Sans désir d’être une célébrité et comprenant la survie de la monarchie, Camilla a aidé son mari à faire la paix avec les médias Crédit : Getty

«S’il n’aimait pas son œuf à la coque», m’a dit une connaissance qui a séjourné à Highgrove, la maison de Charles dans le Gloucestershire, «il en commanderait littéralement six de plus en rangées, toutes cuites une minute de plus que l’autre. Vous ne pouviez pas non plus le contredire. S’il montrait une photo et disait que c’était un vase, vous deviez être d’accord.

Camilla a ramassé une âme brisée et endommagée et a patiemment reconstitué les morceaux.

Ce n’était pas un travail enviable, mais c’était celui que la reine mère avait accompli avec son chéri “Bertie”, le roi George VI.

“Camilla était maternelle, joviale, calme. Sans elle, il aurait pu faire une vraie dépression”, confie un ami commun.

“L’autre chose qu’il aime, c’est qu’elle est complètement exempte de snobisme et qu’elle a vraiment la touche commune.” Et c’est vrai. Camilla peut parler aussi bien à un éboueur qu’à un duc, et traiter les deux de la même manière.

Ses vêtements ont évolué avec son rôle public.

Comme la plupart des femmes de Windsor, elle s’habille intelligemment mais pas à la mode. Elle aime ses bijoux, et sait quand faire un show, mais elle comprend que ce doit être dans la catégorie des actrices de soutien, pour que Charles reste le chef de file.

Camilla est la première reine consort anglaise depuis Catherine Parr, la dernière et la plus chanceuse épouse d’Henri VIII (elle a réussi à lui survivre).

Des siècles plus tard, dans les années 1980, deux femmes étaient de sérieuses prétendantes à la main de Charles.

Avec le recul, il est facile de dire que c’était vraiment dommage que le jeune prince de Galles ait épousé Diana Spencer, 20 ans, et non Camilla, car cela aurait évité beaucoup de misère et de tracas.

Mais il ne s’agissait pas seulement pour la famille royale de penser que la femme plus âgée ne convenait pas parce qu’elle n’était pas vierge intacte.

Au début, Camilla aimait beaucoup Charles, mais elle n’était pas amoureuse de lui.

“Elle était follement amoureuse d’Andrew Parker Bowles, qui était connu comme le grand tueur de femmes”, confie un vieux pote.

“Le truc avec Charles s’est développé au fil des ans, jusqu’à ce que, soudain, ils découvrent qu’ils ne pouvaient pas vivre l’un sans l’autre.”

Mais c’est une question de tout va bien qui finit bien. (Ou, comme l’a dit la reine lors de leur réception de mariage en 2005, le couple a finalement « atteint l’enceinte des gagnants ».)

Je ne doute pas que Queenship conviendra à Camilla. En tant que duchesse de Cornouailles, elle était plus diligente que même ses partisans ne s’y attendaient. En plus d’accompagner Charles, son travail caritatif a été exemplaire et il est révélateur qu’elle ait choisi des causes importantes plutôt que des causes à la mode.

Caractère sonore

Ses œuvres caritatives comprenaient The Book Trust, The National Literacy Trust, Age UK, Battersea Dogs and Cats Home, Barnardo’s, SafeLives, des groupes militaires et de nombreux hôpitaux. Elle encourage et aide également les viticulteurs anglais.

Dans tout ce qu’elle fait, elle fait preuve d’un caractère solide et d’une gentillesse discrète, qui n’exige pas d’hosannas publics.

Ayant vécu une grande partie de sa vie en dehors de la famille royale (elle n’avait ni titres ni grande richesse), elle comprend mieux que son mari les problèmes réels des gens.

Une amie qui a accompagné Camilla lors de tournées dit : “elle parle à tout le monde et comprend ce qu’ils disent”.

Les membres du public ont été ravis. Une femme a fait remarquer après la visite de Camilla dans un hôpital de Londres : « Je n’aurais jamais pensé que quelqu’un de son statut comprendrait vraiment mes problèmes, mais elle l’a fait. Elle est une auditrice fantastique.

Sans désir d’être une célébrité, et comprenant que la survie de la monarchie dans une démocratie dépend de la rectitude, du travail acharné et de la bonne volonté, Camilla a aidé son mari à faire la paix avec les médias et leur attention constante. Elle veille à ce que les photographes obtiennent toujours la photo qu’ils souhaitent. Elle n’a pas non plus peur de se moquer de son mari, et le fait avec un humour espiègle.

“Camilla a transformé Charles, l’a rendu tellement plus facile en lui-même et avec les autres”, a déclaré une source. “On a le sentiment qu’avec elle à ses côtés, il pourrait être un roi remarquablement bon. On ne peut pas penser à une meilleure reine consort.

En effet, c’est avec un sentiment de gratitude envers Camilla que la nation regarde vers l’avenir.

Tout comme la reine mère a fait de George VI un homme avec qui il faut compter, c’est Camilla qui a tiré Charles de l’abîme et l’a rendu redoutable.

Avant sa mort, la reine mère était affectueusement connue comme la grand-mère préférée de la nation.

Je ne serais pas surpris si un jour ce surnom allait à Camilla.