Camilla lutte contre « l’âge » au milieu de l’enthousiasme du roi Charles pour l’Australie

La reine Camilla n’est pas ravie avant sa poignante tournée en Australie.

Sa Majesté, qui accompagne le roi Charles pour sa première tournée dans le pays après être devenu monarque du Commonwealth britannique, se sent léthargique avant son vol.

La rédactrice en chef du Majesty Magazine, Ingrid Seward, a déclaré à Fabulous : « La reine Camilla a 76 ans.

« Elle est très fatiguée parce qu’elle n’est pas née pour cette vie royale.

« Je sais qu’elle est dans ce métier depuis longtemps, mais elle n’est pas née pour ça, et je pense que les gens oublient parfois que Camilla n’a jamais réellement eu de travail.

« Je pense qu’elle trouve ces voyages extrêmement épuisants. Elle n’aime pas voler.

« Ce n’est pas une grande voyageuse, et elle n’est pas douée dans la chaleur, parce que vous la connaissez, vous savez, comme beaucoup de femmes de son âge, vous savez. ses pieds enflent et elle se sent mal à l’aise.

« Ce n’est donc pas la chose la plus agréable à faire pour elle de se rendre en Australie, même si cela pourrait être vraiment excitant pour quelqu’un de plus jeune », a noté Mme Seward.