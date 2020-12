Luddington a déclaré qu’elle n’avait jamais imaginé que Jo et Jackson seraient célibataires en même temps, puisque Jackson était avec April (Sarah Drew) puis Jo était mariée à Alex. Cette connexion concerne plus Jo vivant sa vie de célibataire que d’essayer de commencer une relation avec qui que ce soit.

«J’aime aussi qu’elle soit célibataire parce que j’étais, j’avais envie de penser à entrer dans la saison pour la première fois, avec ce personnage étant célibataire et j’essayais de me souvenir d’une période où elle était vraiment célibataire, et elle n’a vraiment pas Elle était comme, pas avec Alex mais toujours amoureuse de lui. Alors c’est la première fois qu’elle se dit: ‘J’ai besoin de sexe, qui est debout?’ »

Pour l’instant, elle décrit Jo et Jackson comme des «amis sexuels», et peut-être L’anatomie de GreyLes premiers amis sexuels de Callie (Sara Ramirez) et Mark (Eric Dane) dormaient ensemble il y a longtemps.

« Je plaisantais avec Jesse parce que j’étais comme, j’ai l’impression que beaucoup de filles dans le passé avec Jackson Avery sont comme, ‘S’il vous plaît, aimez-moi, vous êtes Jackson Avery.' », A déclaré Luddington. «Et j’adore le fait que Jo se dise, ‘Non merci, genre, ça n’arrive pas. S’il te plaît, pouvons-nous juste avoir des relations sexuelles?’ J’aime ça. Je pense que c’est vraiment amusant. »