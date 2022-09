Camilla, la reine consort : ce qu’il faut savoir sur ses deux enfants

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lorsque Camilla a épousé le roi Charles en 2005, elle est devenue la belle-mère de ses enfants, le prince William et le prince Harry, et a repris les fonctions de duchesse de Cornouailles.

En raison de leur désir de vivre une vie plus privée loin des projecteurs, beaucoup oublient que Camilla avait elle-même deux enfants lorsqu’elle a épousé Charles.

Camilla a un fils, Tom Parker Bowles, et une fille, Laura Lopes, issue de son premier mariage avec Andrew Parker Bowles. Le couple s’est marié de 1973 à 1995. La déclaration officielle de divorce indiquait que leur mariage prenait fin parce qu’il y avait “peu d’intérêt commun entre” le couple.

Bien que le mariage n’ait pas fonctionné, le couple a réussi à élever leurs enfants pour connaître un grand succès.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les enfants de Camilla.

Tom Parker Bowles

L’aîné des enfants de la reine consort, Tom Parker Bowles, est également le filleul du roi Charles III. Il est un critique gastronomique populaire pour quelques journaux basés au Royaume-Uni. Selon son site Web, il a écrit pour “The Mail on Sunday”, “Tatler” et “Night and Day”.

Non seulement Parker Bowles aime écrire sur la nourriture que les autres ont préparée, mais il aime aussi dire aux autres comment préparer leur propre nourriture, ayant écrit sept livres de cuisine, dont “The Year of Eating Dangerously” et “E is for Eating : An Alphabet of Greed”. .”

En plus d’écrire sur la nourriture, Parker Bowles est également apparu en tant que juge dans des concours de cuisine, notamment “Hell’s Kitchen”, “Food Glorious Food” et “Family Food Fight”.

Parker Bowles a fait ses débuts en tant que critique lorsqu’il s’est rendu compte qu’il était passionné par la nourriture, racontant au Telegraph en 2017 qu’il s’était souvent fait virer quand il était plus jeune, “mais (il) adorait manger et pouvait à peu près enchaîner une phrase ensemble, donc ( il) pensait (qu’il) pouvait écrire sur la nourriture.”

En 2005, Parker Bowles a épousé la rédactrice de mode Sara Buys et a accueilli deux enfants avec elle – une fille Lola et un fils Freddy. Le couple a divorcé en 2010 mais est resté attaché à la coparentalité.

Laura Lopes

Née le jour de l’an 1978, Laura Lopes est la plus discrète des deux enfants de Camilla. En grandissant, elle a fréquenté un internat catholique et a poursuivi ses études à l’Université d’Oxford Brookes. À la sortie de l’école, Lopes a choisi de poursuivre une carrière dans les arts.

Lopes a connu le succès dans sa carrière, après avoir effectué un stage au célèbre musée d’art moderne de Venise, en Italie, la collection Peggy Guggenheim. Après son stage, elle a ensuite dirigé la Space Gallery à Londres.

En 2005, après avoir acquis une expérience de travail et appris les tenants et les aboutissants de l’entreprise, Lopes a décidé qu’il était temps de s’aventurer seule, en créant sa propre galerie d’art à Belgravia appelée Eleven.

Peu de temps après avoir créé sa propre entreprise, Lopes a épousé l’ancien mannequin de Calvin Klein devenu comptable Harry Lopes en 2006.

Depuis son mariage, le couple a accueilli trois enfants ensemble – une fille Eliza et des jumeaux Gus et Louis. Sa fille était une demoiselle d’honneur à William, le prince de Galles et Kate, le mariage de la princesse de Galles en 2011.