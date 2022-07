Camilla fête ses 75 ans

LONDRES –

Camilla, la duchesse de Cornouailles, fêtera son 75e anniversaire dimanche, marquant l’occasion par un petit dîner de famille au domaine Highgrove du prince Charles dans le sud-ouest de l’Angleterre.

La grande occasion fait suite à la sortie par la chaîne de télévision britannique ITV d’un documentaire sur le passage de la duchesse en tant que rédactrice invitée de Country Life, au cours duquel elle a aidé à produire une édition spéciale célébrant le 125e anniversaire du magazine. Dans un hommage personnel, Camilla a choisi Charles, son mari, comme l’un de ses héros ruraux.

“Ce n’est pas facile d’écrire sur votre mari”, a-t-elle déclaré dans le film. “J’ai mordu plusieurs crayons.”

L’anniversaire marquant survient à un moment où la monarchie, et la place de Camilla dans celle-ci, sont dans une transition générationnelle. Alors que les soldats de la reine Elizabeth II, 96 ans, pendant ses années crépusculaires, d’autres membres de la maison royale assument de nouveaux rôles avec plus de responsabilités.

Il y a six mois, dans une déclaration marquant ses 70 ans sur le trône, la reine Elizabeth II a exprimé son “souhait sincère” que Camilla soit connue sous le nom de “reine consort” lorsque son fils lui succèdera. Avec ces mots, Elizabeth a cherché à répondre une fois pour toutes aux questions sur le statut de Camilla, initialement boudée par les fans de feu la princesse Diana, la première épouse de Charles.

La déclaration de la reine a marqué un grand moment dans la transformation de Camilla de la “troisième personne” dans le mariage de Charles et Diana à l’épouse en attente. Autrefois blâmée pour la désintégration du mariage, le public a commencé à l’accepter dans les années qui ont suivi son mariage avec Charles en 2005.

Elle a assumé des rôles dans plus de 100 organismes de bienfaisance, se concentrant sur un large éventail de questions, notamment la promotion de l’alphabétisation, le soutien aux victimes de violence domestique et aux personnes atteintes d’ostéoporose. Connue pour son sens de l’humour déjanté, elle a adouci l’image étouffante de Charles et fait paraître l’héritier du trône moins distant et plus accessible.

“Je pense qu’il y a eu une transformation incroyable en termes de personnalité publique. Elle a définitivement été soignée. … Elle peut même parfois avoir l’air glamour », a déclaré Pauline Maclaran, auteur de « Royal Fever : The British Monarchy in Consumer Culture ». «Elle est toujours très élégante, mais appropriée pour son âge. Pas aussi fuddy-duddy qu’elle l’était.”

Camilla a fait allusion à son approche de la vie royale plus tôt cette semaine lors d’une réception au champagne et d’un déjeuner de bar parrainé par le magazine The Oldie, qui a honoré son anniversaire.

En clin d’œil au public cible du magazine, la duchesse a noté qu’elle était née en 1947, la même année qu’Elizabeth a épousé son défunt mari, le duc d’Édimbourg. Elle lui a rendu hommage et s’est engagée à imiter son exemple.

« La philosophie du duc d’Édimbourg était claire : levez les yeux, faites attention, dites moins, faites plus et poursuivez votre travail », a-t-elle déclaré. “Et c’est exactement ce que j’ai l’intention de faire.”