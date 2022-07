Camilla, duchesse de Cornouailles, réfléchit au futur rôle de la reine consort: “Vous êtes là en tant que remplaçant”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Camilla, duchesse de Cornouailles, devient franche sur son futur rôle de reine consort.

En février, la reine Elizabeth a annoncé que c’était son “souhait sincère” que Camilla soit connue sous le nom de reine consort lorsque le prince Charles, son fils aîné, lui succéderait sur le trône.

La duchesse, qui aura 75 ans le 17 juillet, a parlé du titre à The Australian Women’s Weekly et a félicité son défunt beau-père, le prince Philip, pour avoir donné l’exemple sur la façon de soutenir un monarque en tant qu’épouse. Elle a décrit à quel point il a dû être difficile pour le commandant naval “macho” de prendre du recul derrière sa femme.

“J’ai appris que votre place est à plusieurs pieds derrière le monarque”, a déclaré Camilla. « Vous êtes là en renfort.

Mais, ces jours-ci, la duchesse joue un rôle complètement différent – celui de grand-mère. Elle a cinq petits-enfants de son premier mariage avec Andrew Parker Bowles.

“Les filles deviennent des adolescentes, ce qui est un peu inquiétant”, a-t-elle admis. “J’aimerais bien leur mettre un couvercle sur la tête et les rendre petits à nouveau parce qu’ils sont tous doux, frottés et gentils. Maintenant, ils ont très envie d’avoir une bonne dispute !

“C’est juste amusant d’être avec eux”, a ajouté Camilla. “J’adore être avec eux, manger ensemble, aller voir un film ou une pièce de théâtre. Ce sont de grands passionnés. Et c’est toujours agréable d’être en contact avec cette génération car cela vous tient au courant des sentiments et des idées des jeunes.”

Alors qu’elle se prépare à devenir reine consort, Camilla a déclaré qu’elle devait maîtriser l’art de parler en public. Camilla a rappelé à quel point elle était si “pétrifiée” la veille de son premier discours lors d’une conférence internationale.

“J’étais hors du lit en train d’attacher mes draps ensemble pour voir si je pouvais m’échapper et rentrer chez moi”, a déclaré Camilla. “Je ne vais jamais en profiter. Mon mari est très bon, il adore ça. Parce que c’est un très bon acteur, je pense. Il faut avoir un peu d’expérience d’acteur. J’étais le pire acteur de tout Si on me donnait une ligne à dire, ça sortait toujours à l’envers. Donc je pense que les discours… non, ils ne seront jamais mes choses préférées.

Il a fallu des années à de nombreuses personnes en Grande-Bretagne pour pardonner à Charles, l’homme dont l’infidélité avouée a causé une telle douleur à la princesse Diana avant sa mort dans un accident de voiture à Paris en 1997. Mais l’humeur du public s’est adoucie après que Charles, 73 ans, a épousé Camilla Parker Bowles en 2005, et elle est devenue la duchesse de Cornouailles.

Bien que Camilla ait joué un rôle important dans la rupture du premier mariage de Charles, son style terre-à-terre et son sens de l’humour ont fini par en convaincre beaucoup. Sa chaleur a adouci les bords durs de Charles et l’a fait paraître plus accessible, sinon plus heureux, alors qu’il coupait des rubans, dévoilait des plaques et attendait sa chance de régner.

Au moment de leur mariage, des assistants royaux avaient suggéré que Camilla ne voulait pas être appelée reine et “avait l’intention” d’être connue à la place sous le nom de princesse consort – une première dans l’histoire britannique. Mais l’utilisation prudente du mot « avoir l’intention » a conduit à la possibilité d’un changement ultérieur.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.