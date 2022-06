Camilla, duchesse de Cornouailles, parle de son mariage avec le prince Charles et de l’examen minutieux des médias dans une rare interview

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Camilla, la duchesse de Cornouailles, a déclaré dans une récente interview qu’il peut parfois être difficile pour elle et son mari, le prince Charles, de trouver du temps pour être ensemble au milieu de leurs innombrables obligations royales.

La duchesse, qui, selon la reine plus tôt cette année, devrait être connue sous le nom de reine consort une fois que Charles prendra le trône, a parlé de son mariage dans une rare interview pour le numéro de juillet de British Vogue.

« Ce n’est pas facile parfois, mais nous essayons toujours d’avoir un point dans la journée lorsque nous nous rencontrons », a-t-elle déclaré au magazine.

Elle a dit que les deux sont « parfois c’est comme des navires qui passent dans la nuit, mais nous nous asseyons toujours ensemble et prenons une tasse de thé et discutons de la journée. Nous avons un moment. »

La duchesse a déclaré que le couple aimait « s’éloigner » ensemble parce qu’ils pouvaient « s’asseoir et lire nos livres dans différents coins de la même pièce. C’est très relaxant parce que vous savez que vous n’avez pas à faire la conversation. Vous vous asseyez simplement et vous êtes ensemble. . »

Le couple était plus récemment à l’honneur lors du jubilé de platine de la reine Elizabeth II au cours duquel il est dit que le couple, ainsi que le prince William et Kate Middleton, le duc et la duchesse de Cambridge, ont gardé leurs distances avec le prince Harry et Meghan Markle, le duc et la duchesse. de Sussex, qui avait retrouvé la famille pour la première fois depuis sa démission en tant que membre de la famille royale.

Camilla a également réfléchi à l’examen minutieux des médias qu’elle, Charles et feu la princesse Diana ont reçu dans les années 1990 alors que le mariage de Charles et Diana s’est effondré au milieu des spéculations selon lesquelles il était amoureux de Camilla.

Charles et Diana ont divorcé en 1996 après quatre ans de séparation et un an avant que « la princesse du peuple » ne soit tuée dans un accident de voiture à Paris alors qu’elle était poursuivie par les paparazzi.

Charles et Camilla se sont mariés en 2005.

« Ce n’est pas facile. J’ai été scruté pendant si longtemps qu’il suffit de trouver un moyen de vivre avec », a admis le royal. « Personne n’aime être regardé tout le temps et, vous savez, critiqué, mais je pense qu’à la fin, je m’élève en quelque sorte au-dessus et je continue. Vous devez continuer votre vie. »

La duchesse aura 75 ans en juillet et elle a déclaré: « il n’y aura pas beaucoup de célébrations ».

Elle a dit qu’elle prévoyait de passer la journée avec sa famille et quelques amis.

Camilla a deux enfants adultes qu’elle partage avec son ex-mari Andrew Parker Bowles, elle est la belle-mère des princes William et Harry et a plusieurs petits-enfants.

« Vous savez, ce qui est bien avec le fait d’être grand-mère, c’est que vous pouvez les gâter de temps en temps, leur donner plus de choses que leurs parents leur interdisent d’avoir », a-t-elle ajouté. dit au magazine.

Ses beaux-petits-enfants comprennent les enfants de William : les princes George et Louis et la princesse Charlotte et les deux enfants de Harry : Archie et Lilibet.