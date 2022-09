Camilla, avec le nouveau titre de reine consort, se laisse séduire par l’affection britannique

LONDRES – Alors que le roi Charles III signait mardi le livre d’or du château de Hillsborough du XVIIIe siècle à Belfast, son stylo plume a commencé à fuir. “Oh mon Dieu, je déteste ça”, a-t-il dit, clairement irrité. “Je ne peux pas supporter cette putain de chose… à chaque fois puante !” Avant de remarquer l’encre sur ses doigts, Charles avait passé le stylo à Camilla, qui s’est alors calmement essuyé les mains, a pris un nouveau stylo, a signé son nom et a terminé la tâche.

La relation de 50 ans de Camilla avec Charles a été désordonnée, mais après des années à être diffamée comme “l’autre femme”, elle semble gagner l’affection du public britannique. Beaucoup la voient comme la royale sans chichis, sans tempérament ni air élitiste, le calme constant aux côtés de Charles.

En tournée au Royaume-Uni, une question pour Charles : peut-il être le roi de cœur ?

Un nouveau sondage YouGov montre que 53% des Britanniques approuvent Camilla et disent qu’elle fera du bon travail en tant que reine consort, contre 33% il y a cinq ans. Ses notes les plus élevées proviennent des femmes et des personnes de plus de 50 ans.

“C’est une merveilleuse transformation”, a déclaré William Shawcross, un biographe royal qui connaît Camilla depuis qu’ils sont enfants et qui a assisté à son mariage avec Charles.

“Elle a trouvé beaucoup plus facile qu’on aurait pu s’y attendre de s’adapter aux pressions et aux tensions de la vie royale”, a-t-il déclaré. “Elle lui est absolument indispensable.”

Justine Roberts, fondatrice et directrice générale de Mumsnet, le plus grand forum en ligne du Royaume-Uni pour les parents, a déclaré qu’il y avait eu un “changement radical” dans la perception de Camilla.

“Au début, elle a souffert d’être “l’autre femme”, mais il est assez évident qu’elles sont très attachées l’une à l’autre et c’est une véritable romance”, a déclaré Roberts.

Roberts a déclaré que le travail de Camilla sur de nombreuses causes, y compris la violence contre les femmes et les filles, a contribué à améliorer son image. “On a l’impression qu’elle est une personne vraiment attentionnée”, a-t-elle déclaré.

Dans la couverture médiatique ininterrompue depuis la mort de la reine Elizabeth II la semaine dernière, Camilla a été presque constamment sous les yeux du public. Elle semble avoir peu d’intérêt à être elle-même le centre de l’attention, préférant se tenir juste à côté.

Camilla et Charles ont vécu toute leur vie dans le monde entrelacé de la haute société britannique. Ils se sont rencontrés lors d’un match de polo en 1970 et ont commencé à se fréquenter. Lorsque Charles est parti servir dans la Marine en 1972 sans demander aucun engagement à Camilla, elle n’a pas attendu.

L’année suivante, elle épousa Andrew Parker Bowles, un aristocrate de sept ans son aîné, qui avait été page lors du couronnement de la reine Elizabeth II en 1953 et avait joué au polo avec Charles quand ils étaient jeunes.

Quel genre de monarque sera le roi Charles III ? Différent de sa maman.

Charles est resté ami avec le couple, qui a eu deux enfants ensemble, Tom et Laura. Charles est devenu le parrain de Tom (et est maintenant aussi son beau-père).

Charles a épousé Diana en 1981, avec Camilla et son mari présents en tant qu’invités. Alors que les deux mariages commençaient à s’effondrer, Charles et Camilla ont commencé une liaison.

La reine Elizabeth II n’était pas contente. Sally Bedell Smith, dans une biographie de la reine, a rapporté qu’après plusieurs martinis, elle a qualifié Camilla de “cette méchante femme”.

La princesse Diana est passée à la télévision en 1995 – un an avant son divorce avec Charles – et s’est plainte de “nous trois” dans son mariage. Les médias britanniques ont rapporté que Camilla avait même été bombardée de petits pains dans un supermarché.

“Elle a passé un moment horrible”, a déclaré Shawcross. “C’était épouvantable.”

Un journaliste de la BBC a utilisé un “comportement trompeur” pour obtenir une interview de la princesse Diana en 1995, l’enquête se termine

Bien sûr, tous les Britanniques ne sont pas fans de la monarchie, et même certains qui aiment la famille royale ne sont toujours pas fans de Camilla.

« Si Diana était en vie, elle serait la reine d’Angleterre aujourd’hui. C’est difficile de ne pas y penser. Est-ce que ça veut dire que j’aime moins Charles et Camilla ? Peut-être que oui », a déclaré William Snyder, 60 ans, caissier d’une épicerie à Londres.

Depuis un quart de siècle, il y a eu un effort concerté pour améliorer l’image de Camilla. Après la mort de Diana dans un accident de voiture en 1997, Camilla a largement disparu de la vue du public.

Deux ans plus tard, Charles a consulté un expert en relations publiques, Mark Bolland, qui a conçu une campagne médiatique pour aider les Britanniques à voir Charles et Camilla comme un couple.

Dans ce qu’il a appelé “Opération Ritz”, Bolland s’est assuré que tous les médias du pays savaient que Charles et Camilla feraient leur première apparition publique ensemble lors de la fête du 50e anniversaire de sa sœur à l’hôtel Ritz de Londres. Les photos prises cette nuit-là ont dominé les journaux, les magazines et les émissions de télévision.

Il faudrait du temps pour conquérir la reine, mais les deux femmes partageaient l’amour des chevaux et allaient souvent aux courses ensemble.

Tous les chevaux de la reine : De son premier poney au cadeau du jubilé de Macron

Shawcross a déclaré que Camilla “s’entendait également très bien avec le prince Philip. Beaucoup de gens avaient peur ou craignaient pour lui. Pas elle. Elle tenait bon avec le père de Charles.

Camilla a commencé à être décrite comme une partenaire et non comme une maîtresse. Elle a emménagé avec Charles en 2003 et finalement, 35 ans après leur rencontre, ils se sont mariés en 2005.

À l’époque, les sondages d’opinion montraient que seulement 7 % des Britanniques pensaient qu’elle devrait un jour devenir reine.

Cinq mois plus tard, le prince Harry a pris la défense de Camilla à l’occasion de son 21e anniversaire, déclarant à la presse britannique qu’elle n’était “pas la méchante belle-mère”.

“Tout le monde doit comprendre que c’est très dur pour elle”, a-t-il déclaré. « Regardez la position qu’elle occupe. Ne sois pas toujours désolé pour moi et William, sois désolé pour elle. … Nous lui en sommes très reconnaissants. Elle a rendu notre père très heureux.

Le sens de l’humour espiègle de Camilla est devenu viral en 2019, lors d’une visite à Londres du président de l’époque, Donald Trump.

Après que Charles et Camilla se soient tenus avec Donald et Melania Trump pour une séance de photos à Clarence House, Charles a commencé à conduire les Américains dans une autre pièce pour prendre le thé. Camilla se tourna dans la direction opposée et fit un clin d’œil aux membres de la presse.

Camilla a fait un clin d’œil dans le dos de Trump. Que nous disait-elle ?

C’était un geste sournois largement interprété, dans un pays où Trump était aussi populaire qu’un verre de pinte vide, comme l’a dit la duchesse à l’esprit vif: “Pouvez-vous croire cela?”

Maintenant, alors qu’ils assument leurs nouveaux rôles – le roi Charles III, 73 ans, et Camilla, reine consort, 75 ans – le public les trouve aussi familiers que les meubles.

Beaucoup de gens trouvent également que leur famille compliquée est liée. Ils sont le premier roi et la reine consort à avoir été précédemment divorcés, et ils sont les premiers à avoir des beaux-enfants.

Les enfants de Camilla sont beaucoup plus discrets que les fils célèbres de Charles, les princes William et Harry. Tom Parker Bowles est critique gastronomique et Laura Lopes est conservatrice d’art.

Pourquoi la couronne ne passera pas au prince William. Même si certains le souhaitent.

Dans une récente interview dans l’édition britannique de Vogue à l’occasion de son 75e anniversaire en juillet, Camilla a déclaré qu’elle évitait de porter des vêtements d’une couleur qu’elle décrit comme “mauve ménopausique”. Elle a dit qu’elle jouait à Wordle tous les jours sur son iPad et comparait les scores avec sa petite-fille.

Le public a également appris à la connaître, ainsi que son rire graveleux, grâce à sa présence sur les réseaux sociaux, y compris des vidéos sur Instagram la montrant applaudir les premiers intervenants covid ou se blottir avec des chiens de sauvetage sur le hit sirupeux de 1972 “Puppy Love” de Donny Osmond.

Cette semaine, elle a été célébrée dans les vidéos TikTok pour être passée de la “poussin du côté” de Charles à sa reine consort.

“Je l’aime bien”, a déclaré Jodie Barrett, 22 ans, réceptionniste dans un salon de coiffure du quartier de Chelsea à Londres. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, elle a dit que Camilla n’était pas aussi mémorable que Diana, mais elle n’a rien trouvé à détester.

Roberts a déclaré qu’il y avait eu beaucoup de discussions sur Camilla sur le forum en ligne de Mumsnet, la plupart favorables.