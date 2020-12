La duchesse de Cornouailles apparaîtra sur la finale de Strictly Come Dancing 2020.

Camilla, dite fan de l’émission, apparaîtra dans deux clips préenregistrés pour la finale dans laquelle elle révèle qu’elle a voté chaque semaine.

Un porte-parole de Clarence House a confirmé à The Mirror qu’elle apparaîtra dans l’émission.

La duchesse, 73 ans, fait également l’éloge de l’émission de la BBC pour avoir aidé à «encourager la nation» pendant ce qu’elle a appelé la pandémie «sombre».

Une source royale a précédemment déclaré au Sun: « L’équipe de Camilla a sonné bien avant le début du tournage et a déclaré qu’elle était une grande fan – et qu’elle voulait être dans la série. »







(Image: Getty Images)



Ils ajoutent que Camilla a immédiatement saisi l’occasion de se présenter pour une apparition en finale.

La source a poursuivi: « Camilla a déclaré que son rêve était toujours d’apparaître dans la série, mais le protocole royal ne le permettrait probablement pas. »

Il est ajouté que la duchesse a fait un court métrage et l’a « cloué » en une seule prise et a été « brillant ».

« Elle a remercié Strictly de l’avoir aidée à traverser l’enfer de 2020 et d’avoir ajouté un peu de joie si nécessaire », a déclaré l’initié.







(Image: PA)







(Image: PA)



Bien sûr, comme le reste d’entre nous, il semble que la duchesse de Cornouailles ait également un favori pour gagner la série – mais ne partagera pas avec le public.

« Elle vote chaque semaine et a été très ouverte à ses amis et à sa famille pour savoir qui était sa préférée », a ajouté la source.

Pourtant, ils ont ajouté que la duchesse de Cornouailles ne partagera pas qui elle est vraiment fan de l’émission car elle est « beaucoup trop polie ».

Cependant, la source a ajouté qu’il a été supposé être le comédien Bill Bailey « car il est un peu plus âgé et était l’opprimé évident depuis le début – et tout le monde aime un outsider. »







(Image: BBC)



Camilla avait déjà visité le Strictly en 2011.

Son apparition en finale interviendra après que le prince Harry ait réalisé une vidéo pour l’émission le mois dernier avec son ami, le présentateur de The One Show et ancien Royal Marine JJ Chalmers.

La finale verra le comédien et musicien Bill Bailey, la pop star HRVY, la star de Made in Chelsea Jamie Laing et l’actrice d’EastEnders Maisie Smith en compétition pour le trophée Glitterball.

Strictly Come Dancing: The Final est diffusé samedi à 18 heures sur BBC One et BBC iPlayer.

Qui voulez-vous gagner Strictly Come Dancing 2020? Faites-nous savoir qui vous soutenez dans les commentaires ci-dessous.