Camilla à 75 ans : la duchesse de Cornouailles fête un anniversaire marquant

L’anniversaire marquant survient à un moment où la monarchie, et la place de Camilla dans celle-ci, sont dans une transition générationnelle. Alors que les soldats de la reine Elizabeth II, 96 ans, pendant ses années crépusculaires, d’autres membres de la maison royale assument de nouveaux rôles avec plus de responsabilités.

Elle a assumé des rôles dans plus de 100 organismes de bienfaisance, se concentrant sur un large éventail de questions, notamment la promotion de l’alphabétisation, le soutien aux victimes de violence domestique et aux personnes atteintes d’ostéoporose. Connue pour son sens de l’humour pervers, elle a adouci l’image étouffante de Charles et fait paraître l’héritier du trône moins distant et plus accessible.