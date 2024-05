Camila Morrone rejoint Tom Hiddleston dans la saison 2 de « The Night Manager »

La star de « Daisy Jones & the Six » Camila Morrone devrait rejoindre Tom Hiddleston dans une nouvelle saison de « The Night Manager ».

La série à succès, basée sur le roman à succès du même nom de John le Carré, revient pour deux nouvelles saisons sur la BBC et Prime Video, qui verront Hiddleston reprendre son rôle de Jonathan Pine, qui travaille dans un hôtel après avoir quitté l’armée.

Le tournage de la nouvelle saison, dont le tournage est prévu plus tard cette année, reprendra huit ans après la saison 1. La star de « The Crown » Elizabeth Debicki a joué l’amant secret de Pine, Jed Marshall, dans la première saison. On ne s’attend pas à ce qu’elle revienne.

Le personnage de Morrone dans la nouvelle saison n’a pas été révélé. Morrone a déjà joué Camila Dunne dans « Daisy Jones and the Six » aux côtés de Riley Keough et Sam Claflin. Elle est également apparue dans les longs métrages « Marmalade » et « Gonzo Girl », aux côtés de Willem Dafoe et Patricia Arquette.

Les nouvelles saisons de « The Night Manager » sont écrites par le créateur de la série David Farr avec le réalisateur de « I Hate Suzie » Georgi Banks-Davies qui dirigera toute la saison 2. Stephen Garrett dirige la production tandis que Hugh Laurie produit.

Les représentants de Morrone, de la BBC et de Prime Video ont refusé de commenter.

« The Night Manager » a été créé pour la première fois en 2016, remportant de nombreux prix, dont le Golden Globe du meilleur acteur pour Hiddleston. La série était à l’époque l’une des séries dramatiques les plus populaires du Royaume-Uni. La saison 2 devrait être diffusée sur BBC One et iPlayer au Royaume-Uni, tandis que Prime Video a acquis les droits internationaux.