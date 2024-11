Camila Morrone et Adam DiMarco en pourparlers pour « quelque chose de très mauvais »

EXCLUSIF:Camila Morrone (Daisy Jones et les Six) et Adam DiMarco (Tle Lotus Blanc) sont en négociations pour jouer dans Quelque chose de très grave va arriver, le prochain drame d’horreur créé par Haley Z. Boston qui vient de Choses étranges les créateurs The Duffer Brothers et Hilary Leavitt, via l’accord global de leur Upside Down Pictures avec Netflix.

Quelque chose de très grave va arriver est décrite comme une série d’horreur atmosphérique. Se déroulant lors d’un mariage, il suit les mariés – les rôles pour lesquels Morrone et DiMarco sont en pourparlers – dans la semaine précédant leurs noces malheureuses. Ce n’est pas un spoiler, il suffit de lire le titre…

Un représentant de Netflix a refusé de commenter.

Boston est producteur exécutif et showrunner. Les Duffers et Leavitt sont également producteurs exécutifs aux côtés d’Andrea Sperling via son accord global avec Netflix.

Morrone a obtenu une nomination aux Emmy Awards pour Prime Video Daisy Jones et les Six. Elle a récemment joué le rôle titre dans le film Confiture et sera ensuite vu dans la saison 2 de Le gestionnaire de nuit. Elle est remplacée par WME, Brillstein Entertainment Partners et Hansen Jacobson Teller.

DiMarco est connu pour son rôle principal d’Albie dans la saison 2 de HBO. Le Lotus Blanc. On le verra ensuite dans la série Prime Video de Benito Skinner Surcompensation. DiMarco est remplacé par UTA, Characters Talent Agency et Canopy Media Partners.