Camila Alves-McConaughey a révélé que son mari, Matthew McConaughey, est en fait l’opposé de sa personnalité décontractée et « défoncée » dans une nouvelle interview.

Camila et McConaughey ont commencé à se fréquenter en 2006 – alors que l’acteur travaillait sur des films tels que « Failure to Launch » et « We are Marshall » après le succès de « How to Lose a Guy in 10 Days ».

« Beaucoup de gens ont ça, eh bien, je ne pense pas que les gens aient plus cette image de Matthew parce que, juste le genre de travail et de choses qu’il faisait, mais quand nous avons commencé à sortir ensemble, c’était cette image de Matthew de devenir haut, décontracté, pas de chemise, peu importe », se souvient Camila lors d’un épisode de Southern Living’s Podcast « Biscuits & Confitures ». « Ce à quoi je me dis : ‘Le gars ne fume même pas. D’où vient cette vision ?' »

« Il est en fait le contraire, et il est comme sa mère », a-t-elle expliqué. « Elle est très organisée, très minimaliste, très ponctuelle, très préparée, et il tire beaucoup de ces traits d’elle. »

Camila a également révélé que lorsqu’elle a rencontré McConaughey pour la première fois, sa mère l’appelait par les noms des ex-petites amies de l’acteur, la « testant vraiment ». Le mannequin brésilien a une fois emmené « Ma Mac » en voyage d’affaires à Istanbul où elle a affirmé que les deux hommes s’étaient disputés.

« Alors je l’ai retournée et j’ai apporté mon côté brésilien et latin épicé, et je l’ai laissée l’avoir. Alors je suis retourné vers elle, et nous l’avons fait dans les deux sens, dans les deux sens », se souvient Camila. « Et puis à la fin, elle m’a juste regardé et elle m’a dit : ‘D’accord. Maintenant, tu es de la partie.’

« Tout ce qu’elle voulait, c’était que je me défende. Et puis à partir de ce jour-là, ce soir-là, nous avons la relation la plus incroyable, et j’ai tellement de respect pour elle », a révélé Camila. « Elle a tellement de respect pour moi. Je veux dire, ça peut parfois être compliqué, tu sais ? Mais on finit toujours par un bon rire et une blague. »

Lorsque McConaughey et Camila se sont mariés en 2012, la famille a déménagé de Malibu au Texas.

« Et quand j’ai déménagé au Texas, la première chose que j’ai remarquée, c’est à quel point le sens de la communauté était si présent, et à quel point leur sentiment de » Nous vous avons eu et nous allons prendre soin les uns des autres « était vraiment présent », se souvient-elle. « Les gens ont vraiment soutenu ce qu’ils avaient dit qu’ils allaient faire. Donc, s’ils disaient qu’ils allaient se présenter, ils se présenteraient. Ils n’ont pas trop promis et sous-délivré. Les valeurs là-bas, vous savez – la famille, la religion, sports, nourriture, culture – était vraiment, vraiment présent. Alors nous avons déménagé au Texas. Ce n’était pas vraiment prévu, et je suis arrivé là-bas, et je me suis immédiatement senti chez moi. Cela m’a ramené à mes racines d’une certaine manière.

McConaughey a grandi à Uvalde, au Texas. L’acteur de « Fool’s Gold » a fréquenté l’Université du Texas à Austin, où il a obtenu un baccalauréat en radio-télévision-film. Depuis son retour, McConaughey s’est imposé comme professeur invité à l’université.

Bien qu’elle soit née au Brésil, Camila a noté que McConaughey avait fait d’elle une Texane.

« Je plaisante avec Matthew en disant que nous bougeons beaucoup avec notre travail, n’est-ce pas ? Parfois, nous sommes loin de chez nous pendant une année entière, parfois pendant deux ans, et nous avons juste de petites pauses. Et nous rentrons à la maison et faisons un peu notre truc. pendant un petit moment et nous devons reprendre la route. Et je lui ai dit, j’étais comme, ‘Tu as fait de moi un Texan.’ Je me dis : « Ça y est. Ça ne s’en va jamais », tu sais ?

« … Et c’est drôle parce que même maintenant, nous sommes ici en Alabama, en train de tourner, et nous avons une petite pause entre les deux, et nous pourrions aller où nous voulons, et je me dis, ‘Mais je veux juste rentrer à la maison pour Texas pendant un moment.' »

Camila a précédemment parlé à Fox News Digital de la façon dont vivre au Texas correspond davantage aux valeurs qu’elle partage avec McConaughey.

« Cela incarne vraiment notre système de croyances, en particulier ceux avec lesquels j’ai grandi, comme aller à l’église tous les dimanches en disant » oui madame « ou » non monsieur « . J’ai grandi en disant ces choses venant d’une famille d’agriculteurs », a-t-elle déclaré à l’époque. « Pour moi, étant originaire du Brésil puis venant au Texas, j’ai découvert beaucoup de similitudes en termes de pratiques familiales ici, en particulier aller à l’église le dimanche et être très à l’extérieur. Cela a été une excellente transition. »

« Nous avons vécu à Malibu pendant de nombreuses années et avoir les paparazzi devant notre porte tous les jours – tous les jours – quand cela devient normal, vous ne réalisez pas à quel point cela affecte réellement les choses que vous faites jusqu’à ce que vous partiez et obteniez en sortir », a-t-elle poursuivi. « Les enfants ont une façon privée de grandir. Donc, de ce point de vue, c’était très important. »

Le couple partage trois enfants : Levi, 15 ans, Vida, 13 ans et Livingston, 10 ans.

