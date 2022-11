Camila Cabello’s Sheer Sequin Dress & Bangs Victorias Secret Ad Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Victoria’s Secret/MEGA

Camila Cabello vient de terminer sa deuxième campagne pour le parfum Victoria’s Secret Bombshell. La jeune femme de 25 ans était magnifique lorsqu’elle portait une mini-robe noire à volants complètement transparente recouverte de sequins pour promouvoir le nouveau parfum Bombshell Magic, juste à temps pour les vacances. Non seulement Camila avait l’air fabuleuse dans le mini poofy, mais elle a fait ses débuts avec une nouvelle frange avant.

Sur les photos, Camila a secoué le mini à volants en tulle noir transparent à épaules dénudées. La robe était poofy car elle comportait des rangées de volants et était entièrement recouverte de paillettes colorées. Elle a coiffé la robe de soirée amusante avec une nouvelle coiffure magnifique qui représentait ses cheveux noirs de jais vers le bas et droits avec les extrémités relevées et une frange devant qui couvrait son front. Quant au reste de son maquillage, elle a secoué un subtil smokey eye, du mascara et une lèvre mate nude.

Il s’agit de la deuxième campagne dans laquelle Camila joue pour le parfum. Sa dernière campagne était tout aussi magnifique et l’une de nos photos préférées du tournage était sa combinaison noire moulante à manches longues qui était complètement transparente, révélant un soutien-gorge noir et des sous-vêtements taille haute assortis en dessous.

Sur une autre photo magnifique, Camila a secoué un corset en jean à bretelles spaghetti plongeantes qui s’est lacé au milieu de sa poitrine et a montré un décolleté ample. Elle a posté la photo sur son Instagram en écrivant : « J’ai adoré ce shooting ! Il est rare que mes petites taches de rousseur du soleil aient leur moment. Comme si les photos ne pouvaient pas être meilleures, Camila a porté un haut court en tulle rose sans bretelles, un haut blanc avec des manches à volants massives et une chemise boutonnée blanche éblouissante.

