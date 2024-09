Camila Cabello tue avec son look d’aéroport entièrement noir

Camila Cabello a été photographiée à l’aéroport dans une tenue entièrement noire alors qu’elle se rendait de France à Londres.

Selon Courrier en lignela chanteuse de 27 ans est rentrée chez elle après avoir assisté à l’événement de la Fashion Week de Paris dans la capitale française.

Pour le look aéroportuaire, le La Havane La hitmaker a enfilé une longue veste en cuir assortie à son sac à main.

Elle a sécurisé ses mèches sombres sous un bonnet noir tout en complétant son look avec des lunettes de soleil sombres et des leggings.

L’auteur-compositeur-interprète américain a assisté au spectacle Rabanne aux côtés de stars comme Cardi B.

Photo gracieuseté : X

Cabello a été occupée ce mois-ci, notamment en se produisant aux VMA et en échangeant à nouveau ses cheveux blonds contre sa brune naturelle.

Avant de se produire aux VMA, elle s’est envolée pour Vegas pour le festival iHeartRadio, puis a fait ses valises et s’est envolée pour Paris.

Lors de la Fashion Week de Paris, elle a défilé au défilé de mode Le Défilé de L’Oréal, vêtue d’une mini-robe bustier en velours noir et de collants noirs transparents.

De plus, pour le spectacle, elle a enfilé un très joli ensemble haut et jupe Rabanne avec un dos nu à bretelles retenu par une fleur en bronze et une mini-jupe assortie.