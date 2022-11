Camila Cabello se moque de sa prononciation de “Noël” en vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Bruna Prado/AP/Shutterstock

Mariah Carey est la reine de Noël, mais Camila Cabello a la particularité d’être la “princesse de Quismois”. Un an après que Camila, 25 ans, a fait ses débuts avec la façon unique dont elle prononce «Noël» – et des semaines après avoir partagé sa vision du Bing Crosby classique des fêtes sur toutes les plateformes de streaming – elle a posté une vidéo d’elle “avant d’enregistrer ma version de ‘Je serai à la maison pour Noël (quismois)”. Dans le court clip, Camila travaille comme son propre coach vocal, essayant de lui faire prononcer correctement “Noël”. Malgré tous les efforts, Camilla a toujours dit “Noël” comme un mariage méli-mélo de “Quiznos” et “souris”.

moi avant d’enregistrer ma version de I’ll be home for christmas (quismois) pic.twitter.com/Mmz7gvEzIj — Camila (@Camila_Cabello) 22 novembre 2022

je serai à la maison pour quismoiss pic.twitter.com/VaZY36itJG – AARON (@lidolmix) 19 novembre 2022

Certains fans étaient un peu confus quant à la nature du clip, et donc quelqu’un a partagé comment Camila a gagné le surnom de “Princesse de Quismois.” L’extrait mis en ligne provient de l’apparition de Camila dans l’émission spéciale PBS 2021, En spectacle à la Maison Blanche : Esprit de la saison. Alors qu’elle était habillée comme un poinsettia vibrant, Camilla a chanté “Je serai à la maison pour Noël” dans le Grand Foyer de la Maison Blanche, accompagnée d’un groupe de mariachis. C’est alors que le monde a appris que Cabello chante “Noël” comme “quismois”, et un nouveau mème est né.

Ce mème a pris un nouveau souffle en 2022 lorsque Camila a partagé sa vision de “Je serai à la maison pour Noël” sur toutes les plateformes de streaming. “J’ai enregistré cette reprise mariachi de ma chanson de Noël préférée l’année dernière sur @amazonmusic”, a-t-elle posté le 5 novembre, accompagnée d’une photo d’elle bébé. « Il est maintenant disponible sur toutes les plateformes, et j’en suis toujours très fier. Prendre plaisir.”

“I’ll Be Home For Christmas” a été enregistré pour la première fois par Bing Crosby en 1943 pour les soldats stationnés à l’étranger pendant la Seconde Guerre mondiale. Près de soixante-dix ans après sa première sortie, des artistes comme Josh Groban, Kelly Clarkson, Michael Bublé, Reba McEntire, et Brian McKnight ont couvert la piste. Elvis Presley inclus une version dans son Album de Noël d’Elvis en 1957. La performance de Camilla, comme celles mentionnées précédemment, a été cartographiée, atteignant la 71e place aux États-Unis Panneau d’affichage Hot 100 dans la semaine du 29 décembre 2021.

En 2022, Camila a reçu un cadeau de Noël anticipé lorsqu’elle a confirmé qu’elle et l’entrepreneur technologique Austin Kevitch nous sortons ensemble. C’était la première grande romance de Camila depuis sa séparation avec Shawn Mendes. Le 17 novembre, Austin et Camila ont montré que leur amour était toujours aussi fort en riant en quittant le restaurant Giorgio Baldi à Santa Monica.