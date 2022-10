Camila Cabello se fait huer sur “The Voice” après avoir ombragé Blake : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Trae Patton/NBC

Camila Cabello a commencé un drame lors de l’épisode du lundi 24 octobre de La voix, et les fans n’étaient pas là pour ça. La chanteuse de “Havanna”, âgée de 25 ans, a jeté une nuance subtile à 46 ans Voix vétéran Blake Shelton quand elle était d’accord avec son analyse du candidat Sasha Hurtadoles performances de. Après que Blake ait dit qu’elle devait interpréter la “bonne chanson” pour vraiment impressionner les fans et les juges, Camila l’a applaudi avec hésitation. “Alors je pense que tu as raison pour la première fois…” plaisanta-t-elle. Toute la pièce a été instantanément inondée de huées, ainsi que de bruits vaincus de Blake et du juge John legend. Du bon côté, la femme de Blake Gwen Stefani rit avec le jab.

La saison 2022 de La voix C’est la dernière fois que Gwen, 53 ans, et Blake rivaliseront dans la série de compétitions à succès NBC, alors que Blake a annoncé plus tôt ce mois-ci que la 23e saison de l’émission serait sa dernière. “Je lutte avec ça depuis un moment et j’ai décidé qu’il était temps pour moi de m’éloigner de ‘The Voice’ après la saison 23”, a-t-il écrit dans une annonce Instagram. “Ce spectacle a changé ma vie à tous points de vue pour le mieux et je me sentirai toujours comme chez moi. Cela a été un sacré parcours au cours de ces 12 années de changement de chaise et je tiens à remercier tout le monde chez “The Voice” de NBC, chaque producteur, les scénaristes, les musiciens, l’équipe et les traiteurs, vous êtes les meilleurs.

Bien sûr, la plus grande chose à sortir de la série – pour laquelle Blake est juge depuis sa première saison en 2011 – est de rencontrer sa désormais épouse, Gwen. Une personne proche du hitmaker de “Rich Girl” a révélé à HollywoodLa Vie après la grande annonce de Blake selon laquelle elle est très favorable à la décision de son mari de partir. “Gwen ne pourrait pas être plus fier de Blake en ce moment. Elle sait que c’est une décision énorme et qu’il n’a pas pris à la légère », a noté EXCLUSIVEMENT l’initié. “Il a discuté de quitter la série à plusieurs reprises au fil des ans avec Gwen mais j’ai l’impression que c’est le bon moment pour le faire.

Selon une autre source, la décision “douce-amère” de Blake s’accompagne du projet de passer plus de temps en famille avec Gwen et ses trois enfants qu’elle partage avec son ex-mari. Gavin Rossdale: Kingston16, Zuma14, et Apollon8. “Ils sentent tous les deux qu’ils ont atteint le sommet de leur carrière et Blake a vraiment hâte d’être à la maison avec Gwen et de vivre avec elle dans leur paisible maison de l’Oklahoma”, ont-ils expliqué à HL EXCLUSIVEMENT. “Pouvoir l’avoir avec lui cette saison dernière en ce moment a été phénoménal, mais ils savent tous les deux que cela doit prendre fin. Blake est tellement fier du spectacle et honoré de faire partie de son succès. Les deux regarderont certainement de chez eux.

La dernière saison de Gwen La voix (pour l’instant, au moins) est la saison 22. En 2023, Blake sera rejoint par Chance le rappeur, Niall Horanet entraîneur de retour Kelly Clarkson. Cela signifie qu’il est le seul juge de la saison 22 à passer à la saison 23.