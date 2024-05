Camila Cabello révèle qu’elle ne se soucie pas de la réaction des gens à sa musique

Camila Cabello parle de la réaction des gens à sa musique

Camila Cabello a récemment révélé qu’elle ne se souciait plus des gens qui n’aimaient pas elle ou sa musique.

Parler avec Panneau d’affichage le 29 mai, la chanteuse, qui fait actuellement la promotion de son nouvel album CXOXO, a dit : « Beaucoup de choses peuvent arriver, et elles échappent à mon contrôle. »

Le Boum Boum La chanteuse a révélé qu’elle serait blessée si quelqu’un critiquait sa musique sans raison.

« [When I was starting out]j’aurais aimé savoir que tout le monde ne m’aimera pas et que cela n’a rien à voir avec moi », se souvient le joueur de 27 ans.

Camila a déclaré: « Cela m’a beaucoup affecté au début. »

« Quand tu es si jeune, tout ce que tu veux, c’est l’acceptation et l’amour, et tu ne peux pas comprendre quand les gens ne t’aiment pas », a poursuivi le Idole américaine alun.

Camilia a déclaré: « Vous le prenez très personnellement et cela vous donne l’impression de faire quelque chose de mal. »

Cependant, au cours des 12 dernières années, Camila a appris que les réactions des gens « n’ont rien à voir avec vous – et ce n’est pas quelque chose qui doit l’influencer ».

Je suis beaucoup plus en paix avec ça aujourd’hui », a-t-elle remarqué.

Ailleurs dans l’interview, Camila a parlé de son prochain album en disant: « Pour moi, il s’agit de sortir davantage, d’aller à plus de fêtes et simplement d’être un peu plus intrépide et rebelle. »

Camila a souligné : « Avant, je sortais et je ne me souciais pas de mon apparence. Si je me sentais un peu moche, c’était n’importe quoi – mais maintenant, je veux toujours me sentir jolie dans ma peau.

« Il s’agit de vraiment profiter de la vie, et je me dis toujours que c’est ça la sensualité », a-t-elle déclaré au média.

Camila a ajouté : « C’est une chose sensorielle : apprécier la nourriture que l’on mange, apprécier de s’habiller devant le miroir, apprécier le sentiment d’être en vie. Il s’agit d’absorber cette énergie méchante.

Pendant ce temps, le nouvel album de Camila, C, XOXOsortira le 28 juin et comprend également des fonctionnalités de Drake, Lil Nas X, City Girls et plus encore.