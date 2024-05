Camila Cabello révèle que Drake a 2 longs métrages sur son nouvel album ‘C,XOXO’

Phillip Faraone/VF24/Getty Images pour Vanity Fair ; Prince Williams/Wireimage

En décembre, les fans soupçonnaient que Camila Cabello et Drake sortaient ensemble après que des caméras paparazzi aient capturé le couple lors de vacances de luxe ensemble à Turks & Caicos. Des mois plus tard, cependant, la pop star a finalement révélé via elle mercredi 29 mai : Panneau d’affichage histoire de couverture selon laquelle le seul « couple » qu’ils aient jamais formé était constitué de quelques collaborateurs – avec quelques chansons.

C’est vrai : Drizzy figure non pas sur un, mais sur deux titres du quatrième album studio de Cabello. C, XOXOqui arrive le 28 juin. Ils ne faisaient pas seulement du jet-ski l’hiver dernier, explique l’ancien de Fifth Harmony – tandis que dans les îles, le duo terminait également un morceau.

« C’est le putain de GOAT, donc c’était comme viser les étoiles », a-t-elle déclaré. Panneau d’affichage, notant comment elle s’est connectée pour la première fois avec le rappeur en se glissant dans ses DM. «Je lui ai montré l’album quand je me suis senti suffisamment à l’aise et il l’a vraiment aimé. [The feature] est sorti d’un lieu non transactionnel. Il a eu cette idée d’une chanson intitulée « Hot Uptown », et j’avais l’impression d’être en ville. J’étais à Miami.

Drake est également présent dans un interlude de deux minutes intitulé « Uuugly », qui vient immédiatement après « Hot Uptown » sur le C, XOXO liste de pistes. L’extrait, qui était apparemment entièrement l’idée de Champagne Papi, le montre chantant sur un mélange de rythmes de synthé et de voix de Cabello.

« Pourquoi a-t-il sa propre chanson ? Parce qu’égoïstement, je veux juste entendre Drake sur mon propre album », a poursuivi Cabello. « J’aime ça pour moi – c’est comme cette humeur rebelle. Qui a dit que je ne pouvais pas faire ça ? C’est Drake qui parle de ses conneries.

L’interview arrive environ cinq mois après le voyage du chanteur de « Havana » et de Drake. Cabello avait précédemment réprimé les rumeurs de rencontres nées de la sortie en mars, en disant simplement Appelle-la papa« J’avais vraiment l’impression qu’il aimerait mon album, alors je lui ai envoyé un message et je me suis dit : ‘Hé, je vais juste le sortir là-bas.' »

« On a traîné ensemble, je lui ai fait écouter mon album. Il a adoré ça », avait-elle ajouté à l’époque, sans encore révéler que Drake figurait réellement dans le projet.

Le prochain LP de Cabello comprend également City Girls, The-Dream et BLP Kosher, ainsi que les singles « I Luv It » avec Playboi Carti – qui ont culminé à la 81e place du Billboard Hot 100 – et « He Knows » avec Lil. Nas X. Cet effort marque la première fois que l’artiste « Bam Bam » écrit toutes ses propres paroles et mélodies principales pour un album, ce qui, selon elle, rend l’ensemble de son œuvre « plus pur ».

« Je pense que c’est pour ça que ça semble si cohérent », a-t-elle déclaré. Panneau d’affichage. « Parce que ça me ressemble vraiment. »