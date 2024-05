Jeff Kravitz / Contributeur via Getty Images et Prince Williams / Contributeur via Getty Images

Le LP très attendu de Camila Cabello, C, XOXOdevrait sortir le 28 juin, et le chanteur n’en a pas mais deux fonctionnalités de Drake.

Lors d’un entretien avec Panneau d’affichage publié aujourd’hui (29 mai), elle a détaillé sa collaboration avec le hitmaker « Hotline Bling » sur les prochains morceaux « HOT UPTOWN » et « UUUGLY », ce dernier servant d’interlude.

« C’est le putain de GOAT, donc c’était comme viser les étoiles », a déclaré Cabello à la publication à propos de la messagerie directe de Drake sur Instagram. «Je lui ai montré l’album quand je me suis senti suffisamment à l’aise et il l’a vraiment aimé. [The feature] est sorti d’un lieu non transactionnel.

En décembre 2023, le couple était repérés ensemble aux îles Turques et Caïques. Alors que beaucoup pensaient au départ qu’ils sortaient ensemble, la rencontre a ajouté un contexte indispensable au morceau d’inspiration caribéenne.

Jasper Harris, qui a produit Playboi Carti de l’ancien membre de Fifth Harmony, a assisté « J’ADORE», a expliqué comment « UUUGLY » s’est formé : « Il voulait faire encore une chose pour l’album. »

« Pourquoi a-t-il sa propre chanson ? Parce qu’égoïstement, je veux juste entendre Drake sur mon propre album », a ajouté Cabello. « J’aime ça pour moi – c’est comme cette humeur rebelle. Qui a dit que je ne pouvais pas faire ça ? C’est Drake qui parle de sa merde.

C, XOXO comprendra également les contributions de Lil Nas X, The-Dream et Filles de la ville. Le premier artiste mentionné a fait équipe avec Cabello pour « HE KNOWS » mercredi dernier (22 mai). Dans les visuels qui l’accompagnent, qui ont été visionnés à ce jour plus de 3,4 millions de fois sur YouTube, elle et le MONTÉRO le rappeur était en compétition pour le même intérêt amoureux.

« Je n’ai jamais vu ça dans une vidéo auparavant », a partagé le musicien avec Pierre roulante. «J’ai juste adoré l’idée de nous battre pour ce gars fluide, dont nous ne savons pas dans quelle direction il penche. Nous aurions tous les deux tellement de plaisir avec ça et avec la vidéo, alors nous devons en faire une réalité.