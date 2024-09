Camila Cabello incarne une mariée gothique aux VMA 2024

Camila Cabello a officiellement tourné la page de son époque de bombe blonde. La chanteuse était l’incarnation du glamour gothique lors de son retour aux MTV Video Music Awards le mercredi 11 septembre. L’attente autour de sa performance était déjà à son comble, grâce à la décision de la chaîne d’ajouter l’ex-petit ami de Cabello, Shawn Mendes, et Sabrina Carpenter à la liste des artistes à l’occasion de la sortie de « Short n’ Sweet », qui, selon les fans, fait référence à un triangle amoureux entre les trois.

Cabello, qui est nominée dans la catégorie Meilleure Pop, s’est assurée que tous les yeux étaient braqués sur elle alors qu’elle canalisait Wednesday Addams aux MTV VMA 2024 dans une tenue inspirée d’un mariage gothique, comprenant un voile noir transparent et une robe en dentelle qui semblait brodée de toiles d’araignées.

Christopher Polk/Billboard via Getty Images



Les boucles brunes caractéristiques de Cabello étaient de retour alors qu’elle posait sur le tapis rouge avant sa performance. Elle portait une robe noire semi-transparente Tony Ward Automne-Hiver 2024 Couture, qui présentait un décolleté asymétrique et une superposition spectaculaire de dentelle noire et de maille nude. Au fur et à mesure de ses mouvements, la robe scintillait subtilement de strass qui semblaient avoir été cousus dans le design complexe en forme de toile d’araignée.

Des manches brodées transparentes qui couvraient ses doigts et un voile en maille noire transparente qui lui arrivait presque aux genoux ajoutaient une touche dramatique et une ambiance nuptiale à son look des VMA. Cabello s’est tournée vers l’esthétique gothique pour ses accessoires et son look beauté, couvrant son cou d’un collier ras du cou en cuir noir et d’un collier croisé, et arborant une moue nude associée à un œil charbonneux sensuel.

(Photo par ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)



Cabello s’est produite pour la dernière fois aux VMA en 2021, deux ans après qu’elle et Mendes aient enflammé la scène avec une interprétation épicée de leur duo « Señorita ». Mendes, qui était toujours avec l’ancienne star de Fifth Harmony à l’époque, s’est également produite peu de temps après que Cabello ait chanté « Don’t Go Yet ». Alors qu’elle portait une robe à volants asymétrique rose vif et noire d’inspiration flamenco sur scène (un look très différent de sa robe des VMA 2024), la chanteuse de « He Knows » a apporté une touche colorée à la tendance du style coquette sur le tapis rouge dans une robe bicolore aux nuances rose et rouge Barbie, un nœud géant sur le devant et une jupe en mousseline. Ses cheveux brun foncé étaient coiffés en un chignon bas élégant avec une raie au milieu, et elle a assorti son fard à paupières et son blush rose vif au bustier en soie de sa robe architecturale.