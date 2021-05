Camila Cabello exhorte tous à faire un don pour l’Inde dans le cadre de la deuxième vague du COVID-19 | Nouvelles des gens

Los Angeles: La pop star internationale Camila Cabello a exhorté tout le monde à aider l’Inde en faisant des dons pour aider le pays au milieu de la deuxième vague dévastatrice de COVID-19. Cabello a publié un message vidéo sur Instagram tôt dimanche matin selon l’heure de l’Inde.

Dans la vidéo, elle dit: « Hé les gars! L’Inde fait face à une deuxième vague dévastatrice de Covid. Il y a eu 18 millions de cas signalés et le système de santé n’a tout simplement pas assez de ressources pour s’occuper de tout le monde. Ils ont besoin d’équipements de protection, d’oxygène, et la médecine pour sauver des vies. «

Pour la légende, Cabello a écrit: « L’Inde est confrontée à une deuxième vague dévastatrice d’infections COVID et a besoin de ressources et de soutien pour aider à sauver des vies. Si vous le pouvez, aidez @jayshetty et @radhidevlukia à collecter 1 million de dollars pour @give_india et leur généreux sponsor @indiaspora sera égalé! Chaque dollar sera doublé afin que nous puissions faire de notre mieux pour faire une différence! «

L’Inde a enregistré dimanche 3 92 488 nouveaux cas de Covid-19 et 3 689 décès, le nombre quotidien le plus élevé de décès dus aux infections, a déclaré le ministère de la Santé et de la Famille de l’Union.

Le nombre total de cas de Covid-19 en Inde s’élève désormais à 1,95,57,457, le plus élevé depuis le début de la pandémie en 2020, avec 33,49,644 cas actifs et 2,15,542 décès à ce jour.