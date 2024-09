Camila Cabello et Shawn Mendes seront présents au Live Lounge

Camila Cabello et Shawn Mendes ont été révélés comme certains des artistes du Live Lounge Month de Radio 1.

Fontaines DC, Tom Grennan et les stars de Little Mix Jade et Perrie se produiront également pendant le mois de musique live.

Le Live Lounge de cette année débutera le 30 septembre avec le hitmaker havanais Cabello.

« J’ai hâte… c’est l’un de mes endroits préférés pour me produire », a-t-elle déclaré.