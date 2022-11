Camila Cabello et Austin Kevitch associent les armes et agissent Goofy lors d’un rendez-vous amoureux – Hollywood Life

Voir la galerie





Vous savez que la relation se passe bien lorsque vous avez trouvé quelqu’un avec qui vous pouvez être maladroit. Camila Cabello et son copain Austin Kevitch les deux avaient l’air de s’amuser en partant après le dîner chez Giorgio Baldi à Santa Monica le jeudi 17 novembre. Le couple avait l’air de partager un rire en riant en quittant le restaurant et en se dirigeant vers leur voiture.

La popstar de ‘Havana’, 25 ans, et le PDG de la technologie, 31 ans, ont verrouillé les bras et ont semblé plaisanter sur la formalité lorsqu’ils ont été vus quitter le restaurant. Le couple a clairement trouvé quelque chose d’hilarant, car ils ont rapidement rompu, et Camila a plié de rire. Ils avaient tous les deux de grands sourires, et il était clair qu’ils passaient tous les deux un bon moment à leur rendez-vous.

Outre leur sens de l’humour commun, la paire avait également fière allure. Camila a porté une combinaison violet clair avec un design en spirale, et elle portait un petit sac à dos noir avec des fleurs imprimées dessus. Austin a bercé une toison bleue, avec une paire de pantalons gris.

Camila et Austin ont rendu public leur relation pour la première fois en août lorsqu’ils ont été aperçus en train de s’embrasser à Los Angeles. La nouvelle romance est survenue environ huit mois après que Camila a rompu avec son petit ami de longue date Shawn Mendes, après deux ans ensemble.

Depuis qu’elle a commencé à sortir avec le PDG du Lox Club, des sources proches de Camila ont révélé à HollywoodLa Vie exclusivement qu’elle a été très heureuse d’être avec lui et de voir quelqu’un en dehors de l’industrie du divertissement. “Elle aime qu’il soit dans la technologie plutôt que dans le show business, c’est une première pour elle et elle apprécie ça”, a déclaré l’initié. “Camille est le genre à se lancer quand elle rencontre quelqu’un qu’elle aime, donc elle ne voit personne d’autre et lui non plus, ils sont totalement amoureux l’un de l’autre. CamilleLes amis de sont ravis pour elle, elle est tellement adorable qu’elle mérite un gars formidable et jusqu’à présent, Austin semble cocher toutes les cases.