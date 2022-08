Camila Cabello en haut rouge plongeant dans une publicité de film d’horreur pour “The Voice” Mopays.com

Voir la galerie





Camila Cabello semble être à fond pour son rôle de juge dans la prochaine saison de La voix – qui comprend la tolérance des manigances d’un collègue juge Blake Shelton! La chanteuse “Bam Bam” a montré son sens de l’humour dans la dernière publicité pour le concours de chant NBC, qui se présente comme une parodie de film d’horreur avec Blake comme coupable. La femme de Blake Gwen Stefani et juge de retour John legend participez également à tout le plaisir effrayant !

Dans la vidéo, Camila reçoit une lettre de menace l’avertissant de perdre son poste de juge, alors que Gwen s’interroge à haute voix sur l’auteur de tels messages. Après que John ait annoncé qu’il avait également été le destinataire d’une note mystérieuse, faite avec des découpes de magazines, Blake insiste à plusieurs reprises sur le fait que l’expéditeur est “anonyme”. L’animateur de l’émission Carson Daly révèle finalement que Blake est derrière la farce, avec Camila roulant des yeux et disant: “Busted”. Regardez le clip mignon ci-dessus!

Alors qu’être animatrice de la série ultra populaire braquera sûrement un plus grand projecteur sur Camila, l’ancienne membre de Fifth Harmony a récemment révélé qu’elle n’était pas intéressée par la renommée qui suit une pop star, tout comme son copain et collaborateur de “Bam Bam”. Ed Sheeran. “Je veux être une artiste, pas comme une ‘célébrité'”, a-t-elle déclaré Cosmopolite. “[Ed] s’efforce juste d’être un artiste, puis vit aussi sa vie comme un mec normal. Je pense qu’Ed le vit – il essaie juste de s’amuser avec de bonnes personnes et de faire de la musique qu’il aime. Et c’est la même chose que j’essaie de faire.

Elle a également parlé de sa vie amoureuse, affirmant qu’elle n’était pas pressée de commencer une nouvelle relation depuis sa rupture avec son ex. Shawn Mendes en novembre 2021. “Si quelque chose se passe, alors c’est vraiment amusant, mais je ne mets aucune pression dessus.” elle a admis à la sortie. “Avant, j’étais comme: ‘Oui, mon amour, oh mon dieu, mon amour’, et maintenant j’essaie juste de passer un bon moment. Je veux juste vivre ma vie et avoir de grandes amitiés. Si quelque chose sort de [them] c’est quelque chose de plus, alors c’est génial.

Lorsque Camila et Shawn ont annoncé pour la première fois leur décision de se séparer le 17 novembre, ils ont publié une déclaration commune, notant qu’ils “continueraient à être les meilleurs amis”. “Nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l’un pour l’autre en tant qu’humains est plus fort que jamais”, a déclaré le couple.