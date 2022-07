Camila Cabello en bikini à rayures noires et violettes : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Camila Cabello donne à ses fans exactement ce dont ils ont besoin pour un été torride. La chanteuse “Havana” a fait monter la température avec un affichage grésillant sur une plage du sud de la Floride le vendredi 16 juillet. Basculant un bikini rayé noir, jaune et violet sous un haut court blanc chic, Camila avait l’air sensationnelle alors qu’elle gambadait dans le sable et apprécié un plongeon dans les magnifiques eaux cristallines.

Alors que l’ancienne membre de Fifth Harmony est souvent une muse pour les photographes dans ses ensembles attrayants, Camila a récemment expliqué qu’elle ne cherchait pas à être célèbre, comme son copain et collaborateur de “Bam Bam”. Ed Sheeran. “Je veux être une artiste, pas comme une ‘célébrité'”, a-t-elle déclaré Cosmopolite. “[Ed] s’efforce juste d’être un artiste, puis vit aussi sa vie comme un mec normal. Je pense qu’Ed le vit – il essaie juste de s’amuser avec de bonnes personnes et de faire de la musique qu’il aime. Et c’est la même chose que j’essaie de faire.

Elle a également parlé de sa vie amoureuse, affirmant qu’elle n’était pas pressée de commencer une nouvelle relation depuis sa rupture avec son ex. Shawn Mendes en novembre 2021. “Si quelque chose se passe, alors c’est vraiment amusant, mais je ne mets aucune pression dessus.” elle a admis à la sortie. “Avant, j’étais comme: ‘Oui, mon amour, oh mon dieu, mon amour’, et maintenant j’essaie juste de passer un bon moment. Je veux juste vivre ma vie et avoir de grandes amitiés. Si quelque chose sort de [them] c’est quelque chose de plus, alors c’est génial.

Bien qu’elle ne cherche pas l’amour, ses stans ont dû être extatiques en apprenant la nouvelle que Camila a eu une altercation avec Shawn lorsqu’ils se sont produits tous les deux à Wango Tango, car il y a un grand nombre d’adeptes qui expédient les ex. Le couple est monté sur scène à des moments différents – mais ils ont réussi à avoir une brève conversation. “Ce serait encore plus gênant pour eux de s’éviter et de ne rien dire”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une source HollywoodLa Vie. «Ce n’est pas la première fois qu’ils se rencontrent et, d’un point de vue extérieur, leurs interactions les uns avec les autres sont toujours un peu flirteuses, mais pas d’une manière vigoureuse. Ils ressemblent plus à des meilleurs amis flirteurs qui ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre.

Lorsque le couple a annoncé pour la première fois sa décision de se séparer le 17 novembre, ils ont publié une déclaration commune, notant qu’ils “continueraient à être les meilleurs amis”. “Nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l’un pour l’autre en tant qu’humains est plus fort que jamais”, a déclaré le couple.