Camila Cabello confirme sa romance avec Austin Kevitch : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Chris Tuite/ImageSPACE/Shutterstock

On dirait Camila Cabello est officiellement hors marché ! Le chanteur de “Bam Bam”, âgé de 25 ans, a été aperçu en train de se rapprocher du PDG du Lox Club Austin Kevitch le 7 août à Los Angeles. Le couple a été vu en train de se promener main dans la main après leur déjeuner, au cours duquel Camila en a planté un sur la joue d’Austin (ici). Camila et Austin, 31 ans, ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois il y a près de deux mois lorsqu’ils ont été photographiés en train de bavarder lors d’une promenade à Los Angeles. Austin est le premier amour sérieux connu de Camila depuis qu’elle et Shawn Mendes24 ans, se sont séparés en novembre 2021 après deux ans de fréquentation.

Camila et le fondateur de l’application de rencontres juives ont gardé leur rendez-vous léger et amusant et ont été vus souriant et riant ensemble en sirotant du thé boba. Camila a battu la chaleur de Los Angeles dans une longue robe d’été bleue fluide à imprimé floral et des sandales noires à bout ouvert. Elle portait ses longs cheveux noirs en chignon lâche et accessoirisée avec un sac à bandoulière tissé de couleur crème et des boucles d’oreilles en or.

Pendant ce temps, Austin portait un t-shirt blanc avec un petit graphique sur la poitrine gauche, un short de sport vert et des baskets blanches. Ses cheveux bruns avaient l’air volontairement ébouriffés et sa barbe commençait à se remplir. Lui et Camila portaient tous les deux de l’eau en boîte avec eux lors de leur promenade.

Alors que Camila se concentre sur sa nouvelle romance, Shawn a annoncé le 27 juillet qu’il avait pris la décision difficile d’annuler le reste de ses dates de tournée mondiale Wonder afin de se concentrer sur sa santé mentale quelques semaines seulement après avoir initialement reporté le spectacle. “J’ai commencé cette tournée ravi de pouvoir enfin recommencer à jouer en direct après une longue pause due à la pandémie, mais la réalité est que je n’étais pas du tout prêt à affronter la difficulté de la tournée après cette période d’absence”, a-t-il commencé dans le long, raw a noté qu’il avait partagé sur Instagram. “Après avoir parlé davantage avec mon équipe et travaillé avec un groupe incroyable de professionnels de la santé, il est devenu plus clair que je dois prendre le temps que je n’ai jamais pris personnellement pour m’ancrer et revenir plus fort”, a-t-il poursuivi. “Nous espérions pouvoir reprendre le reste des rendez-vous après un congé bien mérité, mais pour le moment, je dois faire de ma santé ma première priorité.” Shawn passe depuis du temps avec ses proches à Miami.

Shawn et Camila ont confirmé leur romance au cours de l’été 2019, mais étaient amis des années auparavant et ont même sorti une chanson, “I Know What You Did Last Summer”, en 2015. Ils ont ensuite collaboré sur “Señorita” de 2019, qui est à peu près au moment où ils se sont d’abord rencontrés romantiquement. Depuis leur rupture, ils ont continué à sortir des singles qui évoquent leurs retombées, Camila avec “Bam Bam” et Shawn avec “It’ll Be Okay” de 2021 et “When You’re Gone” de 2022.