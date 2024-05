Camila Cabello avoue qu’elle s’est glissée dans les DM de Drake pour le faire figurer sur son prochain album… et remet les pendules à l’heure sur CES rumeurs de rencontres

Camila Cabello a avoué qu’elle s’était glissée dans les DM de Drake afin de le faire figurer sur son prochain album C, XOXO.

C, XOXO s’inspire de Miami, où Camila a en partie grandi et où Drake tenait également un condo, avant de le vendre pour 2,3 millions de dollars en 2018.

Drake et Camila ont été aperçus en train de faire du jet ski ensemble au large des Îles Turques et Caïques en décembre dernier, déclenchant une tempête de rumeurs de rencontres.

Mais maintenant, Camila, 27 ans, a confirmé qu’ils travaillaient en fait sur l’un des deux morceaux qu’il a fini par contribuer à son album.

Elle considère Drake comme « le putain de CHÈVRE, donc c’était comme viser les étoiles » en lui envoyant un message pour qu’il travaille ensemble, a-t-elle déclaré. Panneau d’affichage dans une nouvelle interview de couverture.

« Je lui ai montré l’album quand je me suis sentie suffisamment à l’aise et il l’a vraiment aimé », a déclaré Camila, ajoutant que son travail sur le disque « est sorti d’un lieu non transactionnel ».

Elle a rappelé avec enthousiasme que Drake « avait eu cette idée d’une chanson intitulée Hot Uptown, et j’avais l’impression d’être en ville ». J’étais à Miami.

Après ce duo séduisant, Drake peut également être entendu sur un morceau de deux minutes intitulé Uuugly, dans lequel il est le chanteur principal avec Camila en renfort.

« Pourquoi a-t-il sa propre chanson ? Parce qu’égoïstement, je veux juste entendre Drake sur mon propre album. J’adore ça pour moi, c’est comme cette humeur rebelle », a déclaré Camila.

Le groupe pop né à La Havane, devenu célèbre en tant que membre du groupe féminin Fifth Harmony, a ajouté : « Qui a dit que je ne pouvais pas faire ça ? C’est Drake qui parle de sa merde.’

Camila a parcouru une variété d’ensembles accrocheurs alors qu’elle prenait pose après pose pour sa dernière séance photo dans un magazine.

L’un des looks de la chanteuse était une robe de cocktail Mugler sans bretelles et coquine qui semblait entièrement faite de pailles en plastique.

Une autre tenue comprenait un débardeur Retail Pharmacy à imprimé tacheté, associé à un ensemble de collants astucieusement déchirés et des talons avec des accents de plumes.

Pour une autre de ses tenues, Camila a enveloppé une veste en fausse fourrure rouge sur un ensemble de lingerie, posant par la fenêtre d’une voiture alors qu’elle traversait Miami.

C, XOXO est le quatrième album studio de Camila en tant qu’artiste solo et comprend les singles déjà sortis I Luv It avec Playboy Carti et He Knows avec Lil Nas X.

« Une grande partie de l’inspiration pour cet album était de conduire, d’écouter de la musique, de baisser les vitres et d’entendre ce que les gens de la ville écoutent », a-t-elle révélé.

Le nouvel album – le premier de Camila depuis qu’elle a quitté Epic Records et signé avec Interscope Records – devrait sortir le 28 juin.

C, XOCO inclut sa collaboration avec le duo hip hop de Miami City Girls, avec qui elle a enregistré une chanson intitulée Dade County Dreaming.