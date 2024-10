Camila Cabello aborde les « chansons sur elle » au milieu de la controverse sur Sabrina Carpenter

Camila Cabello partage ses réflexions sur les « chansons sur elle » au milieu de la controverse de Sabrina Carpenter

Camila Cabello a répondu aux rumeurs dissidentes de Sabrina Carpenter lors d’un podcast.

À cet égard, Alex Cooper lui a demandé si elle avait fait l’objet de chansons de quelqu’un lorsqu’elle a rejoint le groupe. Appelle-la papa animateur de podcast sur elle Visite des malades.

Cela s’est produit au milieu de spéculations selon lesquelles Sabrina Carpenter aurait écrit sur elle des paroles inspirées d’un triangle amoureux non confirmé entre Cabello, Carpenter et Shawn Mendes. Court et doux album.

Selon Courrier quotidienen jouant Je ne l’ai jamais fait devant un public en direct, Cooper a déclaré à Cabello: « Je n’ai jamais écrit de chanson sur moi. »

À cet égard, le La Havane Le hitmaker a répondu : « Vous savez quoi, j’ai eu la chance de contribuer de nombreuses manières à la grande musique du 21e siècle. »

De plus, elle a poursuivi en disant : « Parfois, je les ai écrits. Parfois, ils ont été écrits sur moi. Vous êtes les bienvenus. »

Selon la publication, Sabrina et Shawn ont déclenché une romance en février 2023, bien qu’aucun des deux n’ait confirmé la relation.

À peu près au même moment, Camila et le Dans mon sang Le chanteur a été aperçu ensemble, ce qui a amené les fans à supposer qu’ils avaient ravivé leur relation.

Il convient de mentionner que ceux qui ont écouté attentivement le dernier album de Sabrina ont deviné que plusieurs chansons faisaient allusion à des relations de va-et-vient comme Goût, Coïncidence et Bête & Poétique, selon le point de vente.