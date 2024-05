Camila Cabello a donné à Drake une chanson sur son album parce qu’elle se sentait « rebelle »

Les fans entendront des apparitions de Drake sur non pas un, mais deux titres du quatrième album studio de Camila Cabello, C, XOXO.

Le chanteur de « Havana », 27 ans, a parlé de la réalisation du projet, qui sortira le 28 juin, dans un nouveau entretien de couverture avec Panneau d’affichageet a révélé que le rappeur « Hotline Bling » figurerait sur la chanson « Hot Uptown » et apparaîtrait en solo dans un intermède intitulé « Uuugly ».

« Pourquoi a-t-il sa propre chanson ? Parce que, égoïstement, je veux juste entendre Drake sur mon propre album », a déclaré Cabello à la sortie de « Uuugly », sur lequel elle assure les chœurs. « J’adore ça pour moi, c’est comme cette humeur rebelle. Qui a dit que je ne pouvais pas faire ça ? C’est Drake qui parle de ses conneries. »

Camila Cabello.

Erica Hernández @e_h_



Artistes supplémentaires présentés sur C, XOXO incluent Playboi Carti, Lil Nas X, The-Dream, City Girls et BLP Kosher – mais Cabello a déclaré que Drake est « le putain de GOAT », et le faire figurer sur l’album « c’était comme viser les étoiles ».

Initialement, l’ancien de Fifth Harmony l’a contacté dans un DM Instagram. « Je lui ai montré l’album quand je me suis sentie suffisamment à l’aise et il l’a vraiment aimé », a-t-elle déclaré, ajoutant que la collaboration « est née d’un lieu non transactionnel ».

« Il a eu cette idée d’une chanson intitulée ‘Hot Uptown’, et c’était comme si j’étais en ville. J’étais à Miami », a expliqué Cabello.

Camila Cabello.

Erica Hernández @e_h_



Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

Le musicien nominé aux Grammy Awards avait déjà évoqué ces collaborations dans une interview sur le Appelle-la papa podcastoù elle s’est adressée au photos virales de son jet ski avec le rappeur aux Îles Turques et Caïques en décembre.

« Eh bien, tout d’abord, je ne dirais pas simplement des vacances. C’étaient des vacances et du travail », a déclaré Cabello à propos des photos. « Mais je dirai, tu sais quoi ? J’aime cet homme, je l’aime. »

Camila Cabello.

Erica Hernández @e_h_



À l’époque, elle qualifiait leur excursion de « voyage entre amis ».

« Je l’aime tellement, et je l’ai vraiment beaucoup écouté pendant le processus d’écriture de mon album, et je pensais vraiment qu’il aimerait mon album… Alors je lui ai envoyé un message et je me suis dit : ‘Hé, J’adorerais vous faire écouter mon album, honnêtement, j’ai l’impression que vous l’aimeriez vraiment. Parce que je l’écoute beaucoup et j’ai vraiment l’impression que, musicalement, à bien des égards, nous aimons les mêmes choses », a déclaré Cabello.

« C’était un moment tellement surréaliste de jouer mes chansons à Drake », a-t-elle ajouté sur le podcast. « C’est encore une de ces choses qui me disent, wow, je n’aurais jamais imaginé que cela se produise. C’est un rêve. Et il est si généreux et si gentil. »