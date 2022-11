Camila Alves McConaughey se fait mal au cou en tombant dans les escaliers, dit qu’elle va bien: “Sh ** Happens”

Camila Alves McConaughey, épouse de Matthew McConaughey, a déclaré jeudi qu’elle était tombée récemment en descendant des escaliers.

Le mannequin et designer a partagé une photo d’elle portant une minerve dans une voiture sur Instagram.

“Je vais bien mais… Ne tombez pas les gens… ne tombez pas…” a-t-elle écrit, ajoutant “Sh ** Happens.”

Elle a expliqué que le vent avait soufflé sur sa jambe de pantalon lâche alors qu’elle descendait un escalier “dans les airs” et que “le tissu de son pantalon s’est enroulé autour de ma chaussure et que je suis descendu par terre…”

Elle a qualifié la chute de “stupide” mais a déclaré qu’elle “s’était transformée en une situation de cou pas si idiote”, ajoutant qu’elle aurait “du temps de récupération devant”.

La mère de trois enfants, âgée de 40 ans, a reçu de nombreux vœux, y compris de la part d’amis célèbres.

Isla Fisher a commenté qu’elle était “toujours belle” et Nate Berkus a envoyé sept émojis en forme de cœur.

Alves et McConaughey se sont mariés en 2012 et partagent les enfants Levi, 14 ans, Vida, 12 ans et Livingston, 9 ans.

En 2017, McConaughey a déclaré au magazine People : “Nous sommes sortis pour notre premier rendez-vous trois nuits [after they met], et j’ai su alors que le lendemain soir, je voulais aller à un autre rendez-vous. … Et je voulais sortir avec elle depuis neuf ans.”

Alves conçoit des sacs à main, a lancé la communauté en ligne sur la santé et la nutrition “Women Of Today”, a animé plusieurs émissions et a écrit son premier livre pour enfants, “Just Try One Bite”, cette année.