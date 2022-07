Camila Alves McConaughey dit que la parentalité est « plus difficile » après que son fils Levi ait eu 14 ans : « Vous avez besoin de plus d’énergie »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Camila Alves McConaughey et son mari Matthew McConaughey se lancent dans une nouvelle étape en tant que parents passionnés.

Leur fils aîné, Levi, a eu 14 ans ce mois-ci. Le couple partage également deux autres enfants : sa fille Vida, 12 ans, et son fils Livingston, 9 ans.

“Tu sais, c’est intéressant parce que quand tu as des petits, tu es épuisé physiquement, non ?” l’auteur du livre pour enfants a dit Us Weekly mardi. “Et j’ai l’impression que lorsque vous arrivez aux adolescents… c’est presque comme si vous aviez besoin de plus d’énergie. Vous avez besoin de plus de puissance cérébrale parce que tout dépend de l’esprit, n’est-ce pas? C’est comme un adolescent [is] essayant de trouver leur identité et de trouver comment ils vont naviguer dans leur vie. Donc je pense que… pour moi, c’est plus difficile dans le bon sens.”

L’homme de 40 ans a déclaré au point de vente que les tout-petits parents peuvent facilement faire se sentir « physiquement fatigués », mais traverser le territoire des adolescents signifie soudainement avoir des conversations difficiles sur les nouveaux changements qu’ils vivent.

“Quand il s’agit de plus de … la capacité de vraiment guider, comme, un jeune homme ou une jeune femme, il faut un autre type de cerveau pour passer, vous savez, la puissance cérébrale [and] guider [or] pour naviguer à travers cela », a expliqué Alves McConaughey. « Mais c’est magnifique. C’est inspirant. Cela vous fait également regarder beaucoup de choses que vous faites en tant qu’adulte, vous savez, quand vous arrivez à ce stade… C’est une belle étape.”

En avril, Alves McConaughey a parlé à Fox News Digital de l’éducation de sa famille dans l’État de Lone Star. Son mari, 52 ans, est né à Uvalde, au Texas.

“C’était génial”, avait-elle déclaré à l’époque. “Cela incarne vraiment notre système de croyances, en particulier ceux avec lesquels j’ai grandi, comme aller à l’église tous les dimanches en disant” oui madame “ou” non monsieur “. J”ai grandi en disant ces choses venant d”une famille d”agriculteurs. Pour moi, étant du Brésil puis venant au Texas, j”ai découvert beaucoup de similitudes en termes de ce que les familles pratiquent ici, en particulier aller à l”église le dimanche, et être très intéressé le plein air. Ça a été une excellente transition.

“Nous avons vécu à Malibu pendant de nombreuses années et avoir les paparazzi devant notre porte tous les jours – tous les jours – quand cela devient normal, vous ne réalisez pas à quel point cela affecte réellement les choses que vous faites jusqu’à ce que vous partiez et que vous sortiez de ça”, a-t-elle poursuivi. “Les enfants ont une façon privée de grandir. Donc, de ce point de vue, c’était très important.”

Alves McConaughey a noté qu’entre la jonglerie entre les carrières de haut niveau et la parentalité, la nuit de rendez-vous est un must. Le couple a dit “oui” pour la première fois en 2012.

“Habituellement, nos soirées en amoureux sont très froides”, a-t-elle déclaré. “Il s’agit d’être créatif. Je pense que souvent, les couples avec des familles ont tellement de choses à faire qu’ils pensent que le rendez-vous amoureux doit être ce grand rendez-vous romantique ou faire ce grand voyage ensemble. Parfois, c’est aussi simple qu’un séjour. Ou, ‘J’envoie les enfants chez un membre de la famille, afin que nous puissions rester à la maison et boire un verre ensemble.'”

“J’ai ce truc – nous avons un arbre sur notre propriété”, a-t-elle partagé. “Je dis parfois à Matt : ‘Rendons-nous aujourd’hui avant le dîner et regardons le coucher de soleil sous l’arbre.’ Nous allons simplement nous asseoir sous l’arbre et prendre un verre ensemble. Il s’agit de partager ces petits moments simples entre tout ce qui se passe. Il s’agit de ces petits moments pour continuer à se reconnecter.