CAMH teste un nouveau traitement aux champignons psilocybine pour la dépression

Une nouvelle étude du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) tentera d’exploiter le pouvoir antidépresseur des champignons à psilocybine, mais sans l’expérience psychédélique.

La psilocybine est le composé chimique hallucinogène des champignons “magiques” qui génère un high psychédélique. Cependant, des essais cliniques ont montré que les champignons à psilocybine ont également des effets antidépresseurs sur les personnes dont la dépression est résistante à d’autres traitements, lorsqu’ils sont associés à une psychothérapie intensive.

Sur une période de trois ans, les chercheurs de CAMH tenteront de savoir si l’expérience psychédélique elle-même est nécessaire pour traiter la dépression dans une étude financée par le gouvernement fédéral qui, selon le chercheur principal, le Dr Ishrat Husein, est la première du genre.

“Ce que nous essayons d’aborder avec cette étude, qui je pense est une question flagrante dans le domaine, est de savoir si le high psychédélique est nécessaire pour les avantages thérapeutiques”, a déclaré Husein à CTVNews.ca. “On suppose que c’est le cas, mais personne n’a conçu d’essai clinique pour répondre à cette question.”

Husein et son équipe compareront les résultats de 60 adultes souffrant de dépression résistante au traitement. Au cours de l’étude, un tiers des participants recevront une dose complète de psilocybine plus un bloqueur de sérotonine pour inhiber l’effet psychédélique du médicament. Un autre groupe recevra de la psilocybine plus un placebo. Le dernier groupe recevra un placebo, plus le bloqueur de sérotonine. Tous les participants recevront également 12 heures de psychothérapie.

Il s’agit du deuxième essai clinique sur la psilocybine au CAMH, qui était le site canadien du plus grand essai clinique au monde sur la psilocybine en santé mentale à ce jour, en 2021.

Si la nouvelle étude montre que les champignons à psilocybine ont des effets antidépresseurs égaux avec ou sans l’expérience psychédélique, Husein a déclaré que cela pourrait changer la donne pour les personnes souffrant de dépression résistante au traitement qui ne sont pas candidates à un high psychédélique.

“Il existe certaines contre-indications physiques et psychologiques à la réception de médicaments psychoactifs puissants comme la psilocybine”, a-t-il déclaré. “Si nous sommes capables de montrer que l’expérience psychédélique n’est pas entièrement nécessaire, cela pourrait conduire à une sorte de nouveau développement thérapeutique pour le traitement de la dépression.”

“L’ESPOIR DE L’INNOVATION”

Un jour, Carole Dagher devra peut-être faire confiance à un nouveau traitement. En fait, Dagher pense que c’est inévitable. Après des années à essayer de traiter sa dépression, elle est en bonne position. Mais elle sait que cela ne durera pas.

“Je vais avoir un autre plongeon, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Dagher à CTVNews.ca. “Ce sera juste ma vie, c’est quelque chose que je vais devoir gérer.”

Dagher est un patient de Husein qui souffre d’un trouble dépressif majeur et d’un trouble anxieux résistant au traitement. Elle a d’abord développé une dépression post-partum après la naissance de sa fille aînée il y a 12 ans. Ses symptômes ont été aggravés par le traumatisme des expériences de son enfance à Beyrouth pendant la guerre civile libanaise. Dans les années qui ont suivi son diagnostic initial, elle a lutté contre des idées suicidaires, a essayé cinq classes de médicaments antidépresseurs, a consulté des psychologues et a essayé à la fois une thérapie électroconvulsive et une thérapie transcrânienne répétitive. thérapie par stimulation magnétique.

Après l’échec de ces méthodes, elle s’est tournée vers la thérapie à la kétamine, qui a été approuvée par Santé Canada pour traiter le trouble dépressif majeur en 2020. La kétamine est un anesthésique qui induit de fortes expériences psychédéliques à des doses thérapeutiques. Dagher a qualifié ces expériences d'”horribles” et a déclaré qu’elles étaient si insupportables qu’elle a failli arrêter la thérapie avant de terminer ses huit séances. Elle s’y est cependant accrochée et s’est réveillée un matin après sa dernière séance en se sentant restaurée.

“J’ai ouvert les yeux le matin et le ciel était bleu, et les oiseaux gazouillaient, et j’ai souri pour la première fois en 12 ans et c’était un sourire sincère”, a-t-elle déclaré.

Elle va toujours bien, avec l’aide d’un antidépresseur et de séances de thérapie régulières. Mais elle attend le jour où ses symptômes cesseront de répondre à la kétamine. Quand ce jour viendra, elle devra chercher un autre traitement, de préférence un sans high. C’est pourquoi elle voit tant de promesses dans l’étude de Husein.

“Sans espoir d’innovation, je ne peux pas survivre un jour de plus. Je dois croire au plus profond de mon cœur que des gens comme le Dr Husein et des hôpitaux comme CAMH n’arrêteront pas d’innover. La kétamine a fonctionné maintenant, mais cela pourrait ne pas fonctionner plus tard”, a-t-elle déclaré. “Et je préférerais de loin ne pas avoir le voyage psychédélique, et prendre le [psilocybin] et qu’il fasse son travail.”

Au sujet de l’accès à la thérapie à la psilocybine, alors que le scientifique de l’Université Johns Hopkins, David Yaden, convient que le fait de pouvoir offrir la thérapie sans expérience psychédélique la rendrait accessible à plus de gens, il s’inquiète pour les patients qui pourraient vouloir ou avoir besoin de l’expérience complète.

Yaden est professeur adjoint au Johns Hopkins Center for Psychedelic and Consciousness Research qui a publié plusieurs articles scientifiques sur l’utilisation de la psilocybine comme traitement potentiel.

“Ce qui m’inquiète, c’est un effet secondaire involontaire de caractériser les effets subjectifs aigus des psychédéliques – le voyage, pour ainsi dire – comme un effet secondaire indésirable”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca.

“Tant que les participants sont dépistés et administrés de la psilocybine dans un cadre favorable, nous constatons que ces expériences peuvent être difficiles, mais elles sont globalement très positives et profondément significatives. C’est exactement ce que disent les données.”

Yaden pense également, sur la base d’études antérieures, qu’une dose de psilocybine sans les effets secondaires psychédéliques n’apporte probablement que des avantages neurobiologiques à court terme. Dans un rapport publié en décembre 2020, lui et son collègue chercheur de Johns Hopkins, Roland Griffiths, ont affirmé qu’il existe des changements complexes et à long terme qui ne peuvent avoir lieu que dans le cerveau lors d’une expérience psychédélique.

Quoi qu’il en soit, il a déclaré que l’étude de CAMH pose des questions importantes dans un domaine de recherche que son équipe aimerait explorer davantage.

“Je soutiens des recherches comme cette étude qui examine le rôle causal des effets subjectifs aigus des psychédéliques, car je pense que c’est une question très importante à examiner”, a-t-il déclaré.

“Cette recherche est importante pour des raisons à la fois cliniques et scientifiques. C’est formidable et je suis vraiment content que cela se produise. Nous avons également essayé de faire cette recherche. Je suis tout à fait d’accord.”

___



Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires ou des problèmes de santé mentale, veuillez appeler la Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 800-273-8255 (ou le 988 à partir du 16 juillet 2022) ou Canada’s Talk Suicide au 1-833-456-4566. Les ressources suivantes sont également disponibles pour soutenir les personnes en crise :



Hope for Wellness Helpline (anglais, français, cri, ojibway et inuktitut) : 1-855-242-3310



Ligne directe du Conseil Embrace Life : 1-800-265-3333



Ligne de vie trans : 1-877-330-6366



Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868