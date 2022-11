Cameroun vs Serbie – Rapport de match de football – 28 novembre 2022

Les joueurs camerounais célèbrent un but lors de leur match nul palpitant contre la Serbie. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

L’attaquant camerounais Vincent Aboubakar est sorti du banc pour marquer un but et en marquer un autre alors que les Lions indomptables ont sauvé un point lors de leur match nul 3-3 contre la Serbie lundi, qui a mis fin à une série de huit défaites consécutives en Coupe du monde pour l’équipe africaine.

Le match en montagnes russes du Groupe G laisse les deux équipes sur un seul point de leurs deux matchs, toujours juste en lice pour une huitième de finale, bien que le Cameroun doive affronter le Brésil lors de son dernier match vendredi, tandis que la Serbie affrontera la Suisse.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Jean-Charles Castelletto a donné l’avantage au Cameroun juste avant la demi-heure de jeu, mais un doublé rapide en fin de première période de Strahinja Pavlovic et du très impressionnant Sergej Milinkovic-Savic a fait basculer le match en faveur de la Serbie.

Quand Aleksandar Mitrovic en a ajouté un autre au début de la deuxième période, son équipe semblait en parfait contrôle et en route vers la victoire.

Mais Aboubakar, qui a été le meilleur buteur lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations plus tôt cette année, a renversé la vapeur lorsqu’il a quitté le banc.

Il a marqué un beau but en solo avec une puce audacieuse sur le gardien pour réduire le déficit, avant de percer et de centrer vers Eric Maxim Choupo-Moting pour écraser l’égalisation trois minutes plus tard.

C’est pourtant la Serbie qui avait commencé le mieux. Après que Mitrovic ait lancé une tête au-dessus de la barre, il a frappé le poteau lorsque son jeu de jambes rapide a créé une chance de tir sous un angle serré.

Il a eu une autre énorme opportunité lorsque le Cameroun a tenté de dégager ses lignes et que le ballon lui est tombé à huit mètres avec tout le but à viser, mais il a tiré à côté.

Le Cameroun a pris l’avantage sur un coup de pied arrêté après que la Serbie ait concédé inutilement un corner. Castelletto profite de la fin de la pichenette de Nicolas N’Koulou pour marquer au deuxième poteau.

La Serbie a égalisé en première mi-temps grâce à un but également simple dans son exécution. Dusan Tadic a lancé un coup franc dans la surface et Pavlovic s’est levé le plus haut pour diriger le ballon dans le coin du filet.

Ils ont pris les devants deux minutes plus tard lorsque la défense camerounaise a laissé le temps à Milinkovic-Savic de prendre sa place depuis le bord de la surface et a dirigé le ballon dans le filet.

Le troisième pour la Serbie était un magnifiquement travaillé qui a été commencé et terminé par Mitrovic. Il a conduit vers la boîte camerounaise et après une succession de passes à l’intérieur de la surface de réparation, le ballon a été placé au carré par Andrija Zivkovic et le costaud numéro neuf a eu un simple tap-in.

C’était le signal pour qu’Aboubakar sorte du banc. Il a d’abord fourni une puce parfaite dans le filet pour 3-2, puis il a battu le piège du hors-jeu, a couru sans faute et a fouetté un centre bas pour Choupo-Moting pour égaliser et maintenir le Cameroun en vie dans la compétition.