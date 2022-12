Cameroun vs Brésil – Rapport de match de football – 2 décembre 2022

Un but tardif du skipper Vincent Aboubakar a mis fin aux 20 ans d’attente du Cameroun pour une victoire à la Coupe du monde alors que les Lions indomptables se sont retirés avec style en battant un Brésil bien changé 1-0 au stade Lusail vendredi.

Avec la qualification déjà dans le sac après des victoires contre la Serbie et la Suisse, le Brésil a tout de même remporté le Groupe G, devant la Suisse à la différence de buts, et affrontera la Corée du Sud, deuxième du Groupe H, qui a battu le Portugal 2-1, au tour suivant.

Le Cameroun, dont la dernière victoire à la Coupe du monde remonte à 2002 contre l’Arabie saoudite, était en retrait pendant la majeure partie du match mais a repris vie à la mort. Aboubakar a lancé une tête devant Ederson, puis a été expulsé pour avoir récupéré un deuxième jaune pour avoir enlevé son maillot en guise de célébration.

Vincent Aboubakar a marqué le vainqueur du Cameroun contre le Brésil avant d’être expulsé pour sa célébration. Clive Brunskill/Getty Images

Le match s’est déroulé dans une atmosphère relativement tamisée dans le caverneux Lusail Stadium, le plus grand lieu du tournoi, avec des réservistes brésiliens désireux d’impressionner mais l’équipe de Tite incapable d’affirmer son flair habituel.

Gabriel Martinelli était le joueur le plus vif du Brésil et a failli donner l’avantage aux quintuples champions à la 14e minute lorsqu’il a été repéré par le ballon de Fred au-dessus, mais la tête de l’attaquant d’Arsenal a attiré une belle réaction de Devis Epassy.

Le Cameroun n’offrait presque aucune menace offensive jusqu’à la première mi-temps, lorsque le centre de Nicolas Moumi Ngamaleu a été accueilli par une puissante tête descendante de Bryan Mbeumo qu’Ederson a récupéré d’une main à pleine puissance.

Tite en avait assez vu et a effectué un triple changement peu après la pause, faisant entrer Marquinho pour Alex Telles, blessé, et remplaçant Rodrygo et Fred par Everton Ribeiro et Bruno Guimaraes.

Les remplaçants propulsaient le Brésil dans une soudaine rafale d’occasions avec Epasy contraint à l’action trois fois en autant de minutes.

D’abord, Martinelli a piqué les paumes du gardien camerounais d’un tir instantané à la 56e minute.

Ensuite, Eder Militao a tenté sa chance dans le corner qui a suivi en cajolant un échappé du gardien camerounais, qui a récupéré pour brouiller le ballon en toute sécurité, avant que le vif Antony ne se mette à l’acte, forçant Epassy à un arrêt en plongée pour empêcher son effort de curling.

Tite a envoyé Pedro à la 64e minute et Rafinha à la 79e alors que le Brésil cherchait à sauver son record parfait dans le groupe, mais le Cameroun s’est accroché jusqu’à ce qu’Aboubakar arrive au bon endroit au bon moment pour saisir son moment.