Un terrible accident entre un bus et un camion chargé de carburant dans l’ouest du Cameroun a fait 53 morts après qu’un énorme incendie a englouti les deux véhicules.

Un responsable local a déclaré que le bus de 70 places avait été impliqué dans une collision frontale avec le camion vers 3h30 du matin à un endroit appelé la falaise de Dschang, dans le centre-ouest du Cameroun.

«Les morts ont tous été brûlés au-delà de toute identification», Awa Fonka Augustine, le gouverneur de la région de l’Ouest, a déclaré. Outre le décompte choquant des décès, 29 personnes au total ont également souffert de graves brûlures.

« Une collision entre le camion et le bus a déclenché un incendie incontrôlable qui a ravagé le camion, le bus et ses occupants », il ajouta.

Augustine a déclaré que le brouillard avait peut-être été une cause de l’accident, et une première enquête a révélé que le camion avait un « Problème de frein. »

Le gouverneur a ajouté que le camion transportait illégalement du carburant et que le conducteur du véhicule avait fui les lieux à la suite de l’incident.

Un bus de 70 places et un mini-camion entrent en collision et prennent feu à la falaise de Dschang aux petites heures du matin, faisant 14 morts, 38 autres enlevés et transportés à l’hôpital de Dschang. Le nombre peut augmenter à mesure que l’équipe de sauvetage poursuit sa mission de sauvetage#Cameroun pic.twitter.com/FYMlBJb55e

