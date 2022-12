Cameroun 1 – 0 Brésil

La tête de Vincent Aboubakar dans les arrêts de jeu a valu au Cameroun une victoire tardive mémorable sur le Brésil, quintuple champion du monde, mais cela n’a pas suffi à l’équipe africaine pour revendiquer une place dans les 16 derniers de la Coupe du monde.

Le Cameroun est entré dans le match en sachant qu’il devait battre le Brésil pour garder ses espoirs de se qualifier pour les KO et ils ont respecté leur part du marché grâce à leur capitaine Aboubakar, qui a été expulsé pour ses célébrations à la suite de son défunt vainqueur.

Cependant, la victoire de la Suisse sur la Serbie a empêché le Cameroun de rattraper suffisamment de terrain dans le groupe G pour se qualifier pour le tour suivant, quel que soit son résultat sur le Brésil.

Les Sud-Américains ont conservé la première place du groupe grâce à une différence de buts supérieure à la Suisse, ce qui signifie qu’ils affronteront la Corée du Sud pour une place en quart de finale lundi soir.

Nouvelles de l’équipe Le Brésil a effectué neuf changements avec une qualification déjà assurée – Alves était capitaine de l’équipe, tandis que Fred et Militao étaient les seuls joueurs à conserver leur place.

Le Cameroun a effectué quatre changements, Wooh, Ebosse, Aboubakar et Ngamaleu remplaçant Castelletto, N’Koulou, Hongla et Toko Ekambi.

Comment le Cameroun a remporté sa célèbre victoire sur le Brésil

Les espoirs du Cameroun de réussir la surprise ont sûrement augmenté lorsqu’ils ont vu le onze de départ du Brésil, alors que le manager Tite a effectué neuf changements avec la qualification du groupe G déjà assurée.

Cependant, la présence d’Ederson, Fabinho et Gabriel Martinelli signifiait que c’était toujours une équipe brésilienne pleine de qualité et qu’ils dominaient les débats au Lusail Iconic Stadium.

Les grands moments du jeu… 14 min : Epasy pointe la tête de Martinelli au-dessus de la barre

45+3 min : Ederson sauve brillamment la tête de Mbeumo

56 minutes: Epasy palme l’effort incurvé de Martinelli au-dessus de la barre

57: Epassy rate le tir de Militao mais récupère pour arracher le ballon de sa ligne de but

59 minutes: Fai dirige le ballon hors de la ligne après qu’Epassy ait battu le corner de Guimaraes

89 minutes: Pedro tire bien au-dessus lorsqu’il est bien placé pour donner une avance tardive au Brésil

90 + 2 minutes: Aboubakar se dirige vers un vainqueur tardif mémorable pour le Cameroun mais est ensuite expulsé pour la célébration

90+9 min : Guimaraes rate deux occasions tardives de faire gagner un point au Brésil

Mais, que ce soit à cause des changements apportés à leur composition qui affectent leur aisance ou d’un sentiment de complaisance qui s’installe avec une place dans les KO déjà terminée, le Séléçao occasions gâchées tout au long du match.

Martinelli d’Arsenal a vu plusieurs efforts bien arrêtés par le gardien Devis Epassi, tandis qu’Eder Militao, Bremer et Bruno Guimaraes ont tous vu des efforts à bout portant bloqués par la défense désespérée du Cameroun.

Le Brésil a terminé le match avec 21 tirs et un total de buts attendus de 2,25 mais n’a pas pu battre le Cameroun, qui s’est rapproché en première mi-temps lorsque la tête de Bryan Mbeumo a été repoussée par Ederson.

Pedro a raté une glorieuse occasion tardive de donner l’avantage au Brésil et l’équipe de Rigobert Song a finalement puni ses adversaires pour leur prodigalité grâce à Aboubakar, avec le capitaine – rappelé sur le côté après son but et sa passe décisive récupéré un point lors de leur match précédent contre la Serbie – hochant la tête dans un vainqueur tardif avant de recevoir un deuxième carton jaune pour avoir enlevé sa chemise lors des célébrations bruyantes.

Il était encore temps pour Guimaraes de rater deux autres excellentes occasions de sauver un point pour le Brésil, qui a eu la chance que la Suisse n’ait pas pu ajouter à son avance sur la Serbie et l’a battue à la première place du groupe.