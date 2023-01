Cameron Winklevoss de Genesis et Barry Silbert de DCG se disputent des fonds gelés

Tyler Winklevoss et Cameron Winklevoss (LR), co-fondateurs de l’échange de crypto Gemini, sur scène à la convention Bitcoin 2021 à Miami, en Floride. Joe Raedle | Getty Images

Cameron Winklevoss, président et co-fondateur de l’échange de devises numériques Gemini, a accusé le chef du conglomérat de cryptographie Digital Currency Group de se livrer à des tactiques de “mauvaise foi”, mais insiste sur le fait qu’il veut résoudre un différend de prêt complexe avec la société qui a émergé à la suite de L’effondrement de FTX. La prise de bec découle d’un pacte entre Gemini et Genesis Global Capital, la branche prêteuse de la société d’investissement cryptographique Genesis Global Trading, une filiale de Digital Currency Group. Gemini a offert aux utilisateurs des rendements allant jusqu’à 8 % via son produit de prêt Gemini Earn. Pour générer ces rendements, Gemini a prêté les fonds des utilisateurs à Genesis Global Capital, qui à son tour les a prêtés à des emprunteurs institutionnels. Quelques jours après le dépôt de bilan de FTX, Gemini a suspendu les rachats de son service Gemini Earn, Genesis Global Capital ayant également suspendu les nouveaux prêts et rachats. Gemini a nié toute exposition à l’empire cryptographique de Sam Bankman-Fried, mais Genesis a déclaré dans un tweet du 10 novembre que son activité de dérivés disposait d’environ 175 millions de dollars de fonds bloqués sur FTX. Winklevoss a écrit lundi une lettre ouverte au patron du Digital Currency Group, Barry Silbert, alléguant que Silbert a refusé de rencontrer l’équipe Gemini à plusieurs reprises pour trouver une solution à la crise de liquidité à laquelle sont confrontés les clients de Gemini Earn.

Selon la lettre, les clients de Gemini Earn doivent plus de 900 millions de dollars à Genesis. “Au cours des six dernières semaines, nous avons fait tout notre possible pour nous engager avec vous de bonne foi et de manière collaborative afin de parvenir à une résolution consensuelle pour que vous remboursiez les 900 millions de dollars que vous devez, tout en vous aidant à préserver votre entreprise, », a déclaré Winklevoss dans la lettre, qui a été tweetée publiquement lundi. “Nous comprenons qu’il y a des coûts de démarrage pour toute restructuration, et parfois les choses ne vont pas aussi vite que nous le souhaiterions. Cependant, il devient maintenant clair que vous vous êtes engagé dans des tactiques de décrochage de mauvaise foi.”

“Au-delà du mélange”

Winklevoss a accusé Silbert de se cacher derrière “des avocats, des banquiers d’investissement et des processus”, ajoutant : “Après six semaines, votre comportement est non seulement totalement inacceptable, il est inadmissible”. Il a également allégué que Digital Currency Group et Genesis sont “au-delà du mélange”. Groupe de devises numériques doit à Genesis 1,675 milliard de dollars. Les dettes consistent en une dette de 575 millions de dollars due en mai 2023 et en un billet à ordre de 1,1 milliard de dollars émis par Genesis à Three Arrows Capital, que Digital Currency Group a absorbé à la suite de l’effondrement controversé du fonds spéculatif crypto. « Pour être clair, ce gâchis est entièrement de votre fait. Digital Currency Group (DCG) – dont vous êtes le fondateur et PDG – doit à Genesis (sa filiale à 100 %) environ 1,675 milliard », a déclaré Winklevoss. “C’est de l’argent que Genesis doit aux utilisateurs de Earn et à d’autres créanciers. Vous avez pris cet argent – l’argent des enseignants – pour alimenter des rachats d’actions avides, des investissements en capital-risque illiquides et kamikaze Grayscale NAV [net asset value] transactions qui ont gonflé l’AUM générant des frais [assets under management] de votre Confiance ; tout cela aux dépens des créanciers et tout cela pour votre propre gain personnel.”

En plus de Genesis, Digital Currency Group possède également Grayscale, le gestionnaire d’actifs numériques en difficulté. Grayscale fait face à ses propres difficultés, avec son Grayscale Bitcoin Trust qui se négocie avec une remise de 45 % par rapport au prix de son actif sous-jacent, même si le bitcoin se négocie à des creux pluriannuels. “DCG n’a pas emprunté 1,675 milliard de dollars à Genesis”, a déclaré Silbert en réponse au tweet de Winklevoss lundi. “DCG n’a jamais manqué un paiement d’intérêts à Genesis et est à jour sur tous les prêts en cours; la prochaine échéance du prêt est mai 2023”, a-t-il ajouté. “DCG a remis à Genesis et à vos conseillers une proposition le 29 décembre et n’a reçu aucune réponse.”

“Le temps presse”