CAMERON : Un nouveau capitaine chez BC Ferries peut-il remettre le navire en ordre ?

L’une des leaders les plus puissantes et les plus importantes de la Colombie-Britannique est une femme que peu de gens reconnaîtraient, mais ses réalisations ne cessent de s’accumuler. Et elle vient d’être nommée présidente de BC Ferries après un passage très réussi en tant que présidente de l’ICBC. La question est : peut-elle changer les choses ?

Joy McPhail a été ministre du cabinet néo-démocrate dans des postes cruciaux comme la santé, les finances et les services sociaux dans les années 1990. Elle était également l’une des deux seules députées néo-démocrates à avoir survécu à l’écrasement électoral du parti par le Parti libéral de Gordon Campbell en 2001. Elle a remporté son siège en 2001 par seulement 400 voix, mais a laissé son empreinte sur le parti au cours des années suivantes en servant de chef par intérim et le ramenant tranquillement et avec compétence hors du désert politique pour qu’il redevienne une force politique.

Au cours de son mandat de ministre dans les années 1990, les réalisations notables comprennent la construction de l’emblématique Vancouver Trade and Convention Centre et le démarrage du réseau SkyTrain. Depuis qu’elle a quitté la politique en 2005, elle a siégé à de nombreux conseils d’administration publics et privés, y compris de grands hôtels, des fournisseurs de services sociaux comme Covenant House à Vancouver et en tant que vice-présidente de la Squamish Nation’s Economic Development Corporation.

Au cours du mandat de cinq ans de McPhail en tant que présidente du conseil d’administration de l’ICBC, elle a dirigé l’organisation à travers l’une des réorganisations les plus spectaculaires qu’une société d’État ait jamais connue, passant d’un système basé sur les litiges à un modèle basé sur les soins qui est estimé à économiser 1,5 milliard de dollars par an. Bien que cinq ans soient en effet une éternité en politique lorsque McPhail est devenu président en 2017, l’ICBC était constamment attaquée, et de nombreux Britanno-Colombiens lui en voulaient. À la fin de son mandat à l’ICBC ce printemps, les taux d’assurance baissaient, le sentiment des consommateurs envers l’ICBC s’améliorait et le gouvernement néo-démocrate pourrait en faire l’une de ses plus belles réalisations.

Cependant, il pourrait y avoir des problèmes à l’horizon à l’ICBC, car les avocats plaidants de la Colombie-Britannique envisagent de poursuivre le gouvernement en justice pour la perte de centaines de millions de dollars en honoraires qu’ils avaient autrefois gagnés dans le cadre du modèle précédent basé sur les litiges. Mais ce ne sera pas sous la surveillance de McPhail.

Joy McPhail passe à son prochain défi herculéen, en tant que présidente de BC Ferries. Bien qu’il s’agisse techniquement d’une « entreprise publique gérée de manière indépendante » et non d’une société d’État, BC Ferries fournit des services à un seul client : le gouvernement de la Colombie-Britannique. Et le gouvernement de la Colombie-Britannique doit répondre aux millions de personnes et de touristes qui utilisent le réseau complexe de routes de la compagnie le long de la côte de la Colombie-Britannique. BC Ferries sert de facto de bouée de sauvetage pour des millions de Britanno-Colombiens dont la santé et les moyens de subsistance dépendent de ses services, ce qui en fait une patate chaude politique massive.

Nommé au poste de président le 30 juin, McPhail n’a pas perdu de temps pour planifier une correction de cap. Dans les trois semaines suivant sa nomination, le PDG de BC Ferries, Mark Collins, a été licencié, après qu’une série de traversées annulées ait laissé des milliers de passagers payants bloqués et les communautés de l’île de Vancouver et de Gulf Island dans un tumulte.

BC Ferries, comme de nombreuses entreprises du secteur des transports, fait face à une augmentation sans précédent des voyages qui met ses infrastructures à rude épreuve. L’augmentation des voyages après la pandémie se produit en même temps que les pénuries de personnel dues aux départs à la retraite, le temps qu’il faut pour former correctement les remplaçants et l’augmentation des congés de maladie Covid.

Exploiter l’une des flottes de ferries les plus importantes et les plus diversifiées au monde est une tâche gargantuesque, mais pour les contribuables de la Colombie-Britannique qui comptent sur le service, tous ces faits s’effacent s’ils sont obligés de subir des annulations de dernière minute qui les laissent bloqués. Sans parler des centaines de millions de dollars par an de revenus touristiques qui sont menacés si les récentes interruptions brutales de service se poursuivent. Il faut faire quelque chose, et vite.

S’il y a quelqu’un en Colombie-Britannique qui a fait ses preuves pour faire demi-tour, c’est bien Joy McPhail. Et elle vient de faire son premier pas, en virant le capitaine. Où McPhail se dirigera ensuite est la question à un milliard de dollars.

