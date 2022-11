Cameron Smith: Rory McIlroy a appelé pour essayer de me convaincre de ne pas rejoindre LIV Golf | Nouvelles du golf

Cameron Smith a révélé que Rory McIlroy l’avait appelé après sa victoire à l’Open pour essayer de l’empêcher de rejoindre LIV

Cameron Smith a révélé que Rory McIlroy l’avait appelé au téléphone après sa victoire à l’Open pour essayer de convaincre l’Australien de ne pas rejoindre le LIV Golf d’Arabie saoudite.

Le numéro 3 mondial Smith, qui a remporté son premier triomphe majeur à l’Open en juillet, a fait sensation dans le monde du golf en devenant le premier joueur du Top 10 à rejoindre LIV quelques semaines plus tard.

Smith a commencé la dernière journée de l’Open à St Andrews quatre coups derrière McIlroy et le Norvégien Viktor Hovland, pour jouer un fabuleux neuf arrière et remporter la victoire.

Par la suite, un journaliste a demandé à Smith si son passage à LIV était une affaire conclue, ce à quoi il a répondu: “Je viens de gagner le British Open, et vous posez des questions à ce sujet. Je pense que ce n’est pas si bon.”

L’Australien a maintenant révélé que McIlroy – peut-être le critique le plus éminent de LIV – l’avait appelé avant sa décision finale de quitter la PGA.

“J’ai toujours eu du respect pour Rory et j’ai aimé ce qu’il dit sur le terrain de golf”, a déclaré Smith au Sydney Morning Herald.

“Il a dit:” Félicitations “. Il y avait peut-être quelques petits coups là-dedans. Il était content que j’aie bien joué et que ce soit un bon tournoi.

“Ensuite, nous avons parlé du PGA Tour et de LIV. Il y avait un tas de choses qu’il voulait que je sache avant de prendre ma décision. Je ne dirais pas qu’il a essayé de m’en dissuader directement, mais il voulait vraiment que je reste .”

Smith a soulevé le Claret Jug après avoir remporté le 150e Open, battant McIlroy au titre

L’accord de Smith pour rejoindre LIV aurait valu 140 millions de dollars, le joueur de 29 ans confirmant que c’était une décision qui lui avait donné des nuits blanches.

“Je penchais définitivement dans un sens [the day he won The Open]mais ce n’était pas signé sur papier », dit Smith. « Il y avait encore tellement de choses à faire et tellement de choses à penser.

« J’avais l’impression de ne pas avoir dormi pendant quelques mois. Je pensais constamment : ‘Qu’est-ce que les autres penseront ?’

Smith a déclaré qu'il était injuste que ceux qui ont rejoint LIV Golf ne reçoivent pas de points de classement mondial Smith a déclaré qu'il était injuste que ceux qui ont rejoint LIV Golf ne reçoivent pas de points de classement mondial

“C’était un facteur très important pour moi. J’ai l’impression de faire la plupart des choses dans les règles de l’art et d’être du genre à s’éloigner … c’était vraiment difficile pour moi.

“Pour moi, le PGA Tour est un super endroit. C’est un super circuit qui fait de très bonnes choses. Mais quand on regarde en arrière, Adam [Scott] a été l’un des meilleurs golfeurs du monde pendant 20 ans et je pense juste que c’est vraiment bizarre pour eux [PGA Tour] ne pas avoir d’événement [in Australia] juste à cause de lui.

“Alors vous avez Jason [Day]Marc [Leishman], il y a un tas de gars pour qui ils auraient pu faire tellement. La foule australienne le contourne tellement.

“Mais je ne pense tout simplement pas que ce soit si rentable pour eux et c’est en quelque sorte la raison derrière tout cela.”

Smith a admis que sa décision de rejoindre LIV lui avait donné des nuits blanches

Au milieu de la décision rentable de rejoindre LIV, Smith dit qu’il craignait de ne pas laisser cela affecter ses performances sur le terrain de golf.

“C’est vraiment stressant”, a ajouté Smith. “J’ai passé plus de temps dans les bureaux et les salles de conférence ces derniers mois [than almost on the golf course].

“Mais j’ai dit à mon agent:” Mon objectif n ° 1 est de mettre la balle dans le trou en aussi peu de tirs que possible. Si cela devient trop important, nous devrons envisager d’autres choses.

“Avant tout, nous sommes tous des concurrents et nous voulons juste nous battre les uns contre les autres. Je pense qu’il y a définitivement un sentiment différent [with LIV] quand nous sommes hors du terrain de golf, mais quand nous sommes sur le terrain de golf, nous voulons juste gagner.

“Peu importe le prix en argent. Ce qui nous motive en tant que concurrents, c’est de gagner.”

Smith photographié avec le PDG de LIV Golf, Greg Norman. Sa décision de rejoindre a été extrêmement controversée

Parmi ses futurs objectifs dans le jeu, Smith dit que remporter le Masters à Augusta est proche du sommet.

“Absolument”, dit-il. “Soulever ça, ou n’importe quel majeur, serait épique. St Andrews pourrait être n ° 1 pour toujours, mais [The Masters] est certainement celui que je veux obtenir.

“Une chose que je sais, c’est que j’ai encore très faim. Cette année, et surtout ces deux derniers mois, beaucoup de gens ont dit des choses. Je dois juste leur prouver qu’ils avaient tort.”