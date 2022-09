Cameron Smith remporte le titre LIV Golf à Rich Harvest Farms de Sugar Grove – Shaw Local

SUGAR GROVE (AP) – Le champion du British Open Cameron Smith a pris sa décision de quitter le PGA Tour pour LIV Golf payer dimanche lorsqu’il a clôturé avec un 3-moins de 69 pour une victoire en trois coups dans le LIV Golf Invitational-Chicago organisé à Rich Fermes de récolte à Sugar Grove.

Smith n’a été que brièvement menacé au troisième et dernier tour. L’un des moments clés a été un putt normal de 10 pieds au 13e trou, et ni Dustin Johnson ni Peter Uihlein n’ont pu en faire assez pour le rattraper.

Smith a remporté 4 millions de dollars sur la bourse de 20 millions de dollars pour le jeu individuel.

“Je pense que je devais me prouver à moi-même et aux autres que je suis toujours un grand joueur, je suis toujours ici pour gagner des tournois de golf”, a déclaré Smith. “Je n’avais pas mes meilleurs atouts, mais j’ai tenu bon et j’ai fait quelques putts.”

Johnson (70) et Uihlein (69) ont chacun réussi un birdie au 18e trou par 5 à Rich Harvest Farms et à égalité au deuxième rang, chacun gagnant 1 812 500 $.

Le birdie de Johnson a permis à son équipe de gagner pour la quatrième fois consécutive, ce qui valait 750 000 $ supplémentaires pour Johnson, Talor Gooch, Patrick Reed et Pat Perez. Dans les cinq événements auxquels Johnson a participé, il a maintenant gagné un peu plus de 12,5 millions de dollars.

L’équipe d’Uihlein – Brooks Koepka est le capitaine – a terminé deuxième, ce qui valait 375,00 $ pour chaque membre de l’équipe. Avec la deuxième place en individuel et en équipe, Uihlein a récolté près de 2,2 millions de dollars dimanche.

Smith a laissé son jeu court faire la plupart des dégâts. Il a fait suffisamment de birdies sur le premier neuf pour rester devant, et a frappé un flop shop à un pied sur le 11e par-5 pour un autre birdie.

Uihlein a réussi un birdie le 13 et a semblé pouvoir réduire le déficit à un coup jusqu’à ce que Smith fasse son embrayage.

Smith n’a laissé aucun doute à la fin, frappant son approche au-dessus de l’eau à 4 pieds le 17 pour prendre une avance de trois coups jusqu’à l’arrivée par 5, puis réussissant un putt de birdie de 18 pieds qui a donné à son équipe une égalité pour troisième avec l’équipe de Phil Mickelson.

Mickelson a réalisé son meilleur tour depuis qu’il a rejoint LIV Golf, financé par l’Arabie saoudite, avec un 66 et à égalité au huitième rang, son premier top 10 en cinq épreuves.

Johnson est le seul joueur du groupe de 48 joueurs à avoir terminé dans le top 10 à chaque événement LIV Golf. Il venait de remporter une victoire en séries éliminatoires il y a deux semaines à l’extérieur de Boston.

Smith était n ° 2 mondial lorsque l’Australien de 29 ans s’est inscrit avec LIV Golf après la fin de la saison du PGA Tour, le joueur le mieux classé à rejoindre.

Johnson reste l’un des joueurs les plus importants à s’être inscrit, un double champion majeur qui a été n ° 1 mondial plus longtemps que n’importe quel joueur depuis Tiger Woods.

“C’est probablement celui qui vous donne l’impression qu’il sera en tête du classement chaque semaine”, a déclaré Smith. “J’espère qu’il pense la même chose de moi, et j’espère que nous pourrons continuer.”

Sergio Garcia, critiqué la semaine dernière pour s’être retiré du championnat BMW PGA après un tour et s’être présenté en marge du match de football Alabama-Texas, avait un 67 et était à égalité au quatrième rang avec Joaquin Niemann (68).

Le prochain événement LIV Golf aura lieu dans trois semaines à Bangkok.

La série ne revient pas en Amérique avant la dernière épreuve par équipe à Trump Doral près de Miami le dernier week-end d’octobre.