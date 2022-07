Cameron Smith remporte le 150e British Open à St. Andrews

ST. ANDREWS, Écosse – Cameron Smith, le golfeur australien qui s’est imposé comme l’un des artisans les plus qualifiés du jeu sur les greens, a utilisé dimanche une série de oiselets en arrière-neuf pour prendre d’assaut le classement du British Open et, après deux douzaines de déceptions, gagner son premier grand championnat.

Smith a tiré un étincelant 64 et a terminé à 20 sous pour le tournoi.

Le succès de Smith, un effort émouvant au tour final qui n’est encore apparu que progressivement aux spectateurs le long du Old Course à St. Andrews, s’est accompagné d’un assaut constant sur l’avance de quatre coups que Rory McIlroy et Viktor Hovland ont ouvert la journée en gardant.

À partir du n ° 10, Smith, qui a commencé la journée à 12 sous le par, a réussi un birdie cinq trous consécutifs, tandis que les putts de birdie de McIlroy ont trop souvent échoué, son avantage s’amincissant puis disparaissant. A son tour, un mois après avoir raté le cut à l’US Open, Smith, le n°6 mondial, a retrouvé le chemin de l’histoire sur le bordeaux.