Cameron Smith remporte le 150e British Open à St. Andrews

Smith a montré beaucoup plus de précision que d’émotion lors de sa poussée finale sur le Old Course calmé, mais ensuite, il a appris de dures leçons aux majors avec quatre classements parmi les cinq premiers, dont une égalité pour la troisième place au Masters 2022 et une égalité pour la deuxième place en 2020. Il a remporté le championnat des joueurs en mars, sa deuxième victoire sur le PGA Tour cette saison.

Mais avec son remarquable 64e tour final dimanche, Smith a percé à un endroit emblématique. Le Old Course est loin d’être le site le plus difficile de l’Open Championship, mais il conserve son pouvoir d’inspiration.