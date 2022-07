Cameron Smith, champion du British Open et homme de tous les parcours

ST. ANDREWS, Écosse (AP) – Cameron Smith a réussi huit oiselets lors de la dernière journée du British Open. Son 8-moins de 64 ans était le tour de clôture le plus bas à St. Andrews par le golfeur champion de l’année. Son nom sur la cruche de bordeaux comprend son score de 268, le meilleur de tous les temps sur le Old Course.

Ce qui a défini cet Australien coriace dans son plus grand moment était un par.

Smith avait déjà fait le plus dur en exécutant cinq birdies consécutifs pour commencer le neuf retour dimanche, mettant fin à l’incroyable séquence avec un deux putts de 90 pieds sur un monticule massif qui alimentait le trou du 14e par-5, lui donnant une avance d’un coup sur Rory McIlroy.

C’était le score lorsque Smith était au 17e trou. Il était dans le fairway à environ 65 pieds de la broche avec le fameux bunker Road Hole sur le chemin. Smith a utilisé sa touche magique avec le putter pour le faire courir avec le bord du bunker sur le green et a fait le 10 pieds pour le par.

“Il a dû être très décisif avec celui-là, parce que si vous vous demandez si le jeu qu’il fait est correct, je pense que c’est vraiment difficile”, a déclaré Cameron Young, qui a joué avec Smith et a terminé un coup derrière lui.

“Je pense que c’est juste un autre exemple de la raison pour laquelle il est l’un des meilleurs”, a ajouté Young. “Il a pris une très bonne décision et l’a parfaitement exécutée. Aujourd’hui, c’est en quelque sorte une preuve supplémentaire qu’il est aussi bon, et il est l’un des très, très meilleurs joueurs du monde.

Et maintenant, Smith a un trophée à montrer pour cela.

McIlroy n’a pas pu faire un putt de birdie de 15 pieds dans le groupe derrière lui – il n’a rien pu faire de toute la journée – et Smith l’a effectivement terminé avec deux putts de 80 pieds sur le dernier trou pour remporter son premier majeur.

Même avec la cruche de bordeaux sur la table à côté de lui, tout semblait si surréaliste pour Smith, 28 ans. Il travaillait dur sur sa condition physique et son jeu. Il espérait des résultats. Il ne s’attendait tout simplement pas nécessairement à trois victoires cette année, chacune rehaussant son profil, ce qui témoigne de son classement mondial n ° 2, un record en carrière.

La question qui lui a été posée dimanche soir l’a fait rire. En supposant que quelqu’un ne connaisse rien au golf, pourrait-il expliquer la différence entre le TPC Sawgrass, où Smith a remporté le championnat des joueurs, et le Old Course ?

Il pourrait être supérieur à la différence entre le filet mignon et le haggis.

Smith a fait de son mieux pour décrire le Stadium Course, avec son vert insulaire et ses tirs trompeurs, et un parcours de links vieux de plusieurs siècles qui cette semaine était si cassant et brun que les balles roulaient plus vite sur les fairways que sur les greens.

Mais il a aussi expliqué sa qualité de joueur.

“Je pense qu’il faut être deux golfeurs complètement différents pour s’affronter sur ces deux terrains de golf”, a déclaré Smith.

Et il a gagné sur les deux – l’un le plus fort du terrain de golf, l’autre le plus ancien majeur du golf. Sa troisième victoire cette année est survenue à Kapalua sur le parcours Plantation avec ses dénivelés sauvages et ses grands greens avec un vent violent. Il a battu Jon Rahm, le joueur n°1 mondial.

“Je pense que c’est exactement où j’en suis en ce moment”, a déclaré Smith. « Vers la fin de l’année dernière, j’ai eu beaucoup d’occasions et je n’ai vraiment pas franchi la ligne. Je pense que cela m’a rendu plus désireux, je suppose, au début de l’année de vraiment me pencher et d’essayer de franchir la ligne.

“Pour que cela se produise trois fois cette année, c’est assez irréel”, a-t-il déclaré. “Je ne m’attendais vraiment pas à ça. J’aurais été heureux avec un.

C’était un grand. Et ce fut une grosse déception pour McIlroy, qui, avec Viktor Hovland, a commencé le dernier tour à égalité en tête. Smith et Young étaient quatre derrière et à la fin de la journée, l’un avait la cruche d’argent et l’autre une médaille d’argent. Young a réussi un aigle de 15 pieds au 18e trou pour un 65, à égalité en tête aussi longtemps qu’il a fallu à Smith pour marquer un birdie.

McIlroy a fait très peu de mal et presque rien de bien. Il n’a pas beaucoup regardé le birdie de près et les rares fois où il l’a fait, ils ont glissé par le trou.

Les acclamations étaient pour McIlroy, immensément populaire dans le monde entier et en particulier cette semaine, le 150e Open à la maison du golf, alors qu’il tentait de mettre fin à ses huit années de démangeaison de regarder quelqu’un d’autre célébrer un championnat majeur.

Il savait que Smith avait pris les devants avec ces cinq birdies consécutifs.

« J’ai dû creuser profondément pour faire des oiselets. Et je ne pouvais tout simplement pas », a déclaré McIlroy. “J’ai été battu par le meilleur joueur cette semaine. Sortir et tirer 64 pour remporter le championnat ouvert à St. Andrews est une sacrée performance. Chapeau à Cam.

Alors que McIlroy parlait aux médias, il devait faire une pause de temps en temps. Le 18ème green était derrière lui. Il y avait des acclamations d’une foule record alors que Smith marchait sur le green pour accepter la cruche de bordeaux et être présenté comme “golfeur champion de l’année”.

“Il y a un gagnant digne de ce nom sur le 18e vert en ce moment”, a déclaré McIlroy.

Après une performance comme celle-là sur le Old Course – toute l’année, vraiment – personne ne pouvait le contester.

___

Plus de golf AP : https://apnews.com/hub/golf et https://twitter.com/AP_Sports

Doug Ferguson, Associated Press