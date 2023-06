Cameron Robbins: Ce que nous savons du jeune de 18 ans qui a sauté d’un bateau de croisière aux Bahamas

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Cameron Robbins, un diplômé du secondaire âgé de 18 ans, est porté disparu depuis le 24 mai, lorsqu’il est tombé par-dessus bord sur un bateau de croisière au coucher du soleil dans les eaux proches des Bahamas.

M. Robbins célébrait l’obtention de son diplôme de l’University Laboratory School de Baton Rouge, en Louisiane, en effectuant un voyage aux Bahamas avec d’autres adolescents lorsque l’incident tragique s’est produit.

Le groupe était à bord de Blackbeard’s Revenge, une croisière au coucher du soleil, le 24 mai lorsque M. Robbins est allé trop loin.

Selon des informations, M. Robbins aurait sauté du bateau sur un défi. Une vidéo prise de l’incident montre M. Robbins nageant dans les eaux dans l’obscurité presque totale.

Par la suite, le jeune de 18 ans a disparu.

La Garde côtière américaine et la Royal Bahamas Defence Force ont passé plusieurs jours à rechercher M. Robbings avant de suspendre leurs efforts de recherche le samedi 27 mai.

Voici tout ce que nous savons sur la disparition de M. Robbins.

Qui est Cameron Robbins ?

Cameron Robbins est un garçon de 18 ans qui a récemment obtenu son diplôme d’études secondaires à l’University Laboratory School, qui fait partie de la Louisiana State University, à Baton Rouge.

M. Robbins a joué au baseball tout en fréquentant l’école, selon des informations.

Pour célébrer l’obtention de leur diplôme, M. Robbins et d’autres adolescents étaient en voyage aux Bahamas et séjournaient au complexe Atlantis Paradise à Nassau, la Louisiana State University a confirmé Nouvelles NBC.

Le voyage n’était pas un événement sanctionné par l’école.

Cameron Robbins, 18 ans, lycéen de Baton Rouge, est porté disparu après être tombé d’un bateau aux Bahamas (Document de la famille Robbins/WBRZ)

Selon une déclaration du directeur de l’école de laboratoire universitaire, Kevin George, obtenue par un média local WAFBM. Robbins a fréquenté l’école pendant 13 ans.

«La communauté de l’école de laboratoire universitaire prie pour le meilleur résultat possible de cette situation. J’ai été en contact avec la famille de Cameron et à l’heure actuelle, les autorités le recherchent toujours aux Bahamas. Dans des moments comme ceux-ci, nous devons nous unir et nous soutenir mutuellement. Les mots manquent pour exprimer l’inquiétude que ressent toute notre communauté scolaire. Des conseillers supplémentaires seront disponibles sur le campus pour parler aux étudiants et aux professeurs qui ont du mal à traiter cette nouvelle. Nos pensées vont à la famille Robbins, et nous vous demandons de les garder également dans vos pensées », a écrit M. George.

L’indépendant a contacté l’école de laboratoire universitaire pour commentaires.

Ce qui s’est passé?

M. Robbins et d’autres personnes du voyage étaient à bord d’une croisière au coucher du soleil sur un navire appelé Blackbeard’s Revenge le soir du 24 mai, lorsque M. Robbins aurait osé sauter du bateau.

Dans une déclaration fournie à L’indépendant, Jonathan Chia, un représentant de Pirates ‘Revenge Ltd, la société mère de Blackbeard’s Revenge, a déclaré que M. Robbins était allé trop loin vers 21 h 40, heure locale, à Montagu Bay, au large de l’île d’Athol aux Bahamas.

Une vidéo capturée dans les instants qui ont suivi le saut de M. Robbins dans l’eau montrait le jeune homme de 18 ans nageant autour du navire alors que les passagers de la croisière au coucher du soleil lui criaient dessus.

Dans la vidéo, on peut entendre des individus exhortant M. Robbins à s’agripper à la bouée qu’ils ont jetée à l’eau pour lui.

Cameron Robbins est tombé du bateau de croisière au coucher du soleil Blackbeard’s Revenge lors d’un voyage de fin d’études secondaires aux Bahamas (La Revanche de Barbe Noire)

M. Chia a déclaré: « L’équipage a exécuté le protocole » homme à la mer « conformément à toutes les procédures de sécurité approuvées et aux politiques de l’entreprise pour garantir les meilleures chances de récupérer une personne qui est passée par-dessus bord. »

Le commodore Raymond King de la Royal Bahamas Defence Force a déclaré dans un vidéo publiée sur Facebook que la zone dans laquelle M. Robbins aurait sauté « est une zone vraiment infestée de requins ».

Les rumeurs selon lesquelles les eaux seraient «infestées de requins» n’ont pas été confirmées par les garde-côtes américains.

L’indépendant a contacté les garde-côtes américains pour commentaires.

Quels ont été les efforts de recherche ?

La Royal Bahamas Defence Force a contacté les garde-côtes américains du district sept vers 23 h 30, heure locale, pour signaler que M. Robbins était tombé par-dessus bord, selon un déclaration de la Garde côtière.

« Le district sept des garde-côtes américains a déployé plusieurs moyens de recherche et de sauvetage en réponse à une demande d’assistance de nos partenaires des Forces de défense royales des Bahamas », a déclaré le lieutenant-commandant Mathew Spado, officier de liaison des garde-côtes aux Bahamas dans le communiqué.

M. Chia a déclaré que Pirates Revenge Ltd avait travaillé en étroite collaboration avec les autorités des Bahamas et les garde-côtes américains pendant l’incident et continuerait de participer avec les autorités à l’enquête.

Pendant plusieurs jours, la Garde côtière et la Royal Bahamas Defence Force ont fouillé l’emplacement et les eaux entourant l’endroit où M. Robbins avait disparu en utilisant des équipages et des schémas de recherche.

Après que les équipages de la Garde côtière aient fouillé plus de 325 miles carrés, ils ont conclu leurs efforts avec la Royal Bahamas Defence Force le 27 mai.

«Nous avons été informés par la RBDF ce soir qu’ils suspendaient les efforts de recherche actifs en attendant de nouveaux développements et ne demandaient pas d’aide supplémentaire à la Garde côtière après en avoir informé la famille Robbins. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Cameron Robbins », a déclaré M. Spado dans le communiqué.

Et maintenant?

UN GoFundMe a été lancé au profit de la famille de M. Robbins alors qu’ils font face aux conséquences de la situation difficile.

Bien que les recherches soient terminées, la Garde côtière américaine demande à toute personne disposant de nouvelles informations de contacter les observateurs du district sept au 305.415.6800.

Dans un communiqué, M. Chia a déclaré que Pirates ‘Revenge Ltd: « A examiné toutes les mesures et tous les protocoles de sécurité et est convaincu que les pratiques de l’entreprise étaient et continuent d’être conformes aux normes les plus élevées de l’industrie pour assurer la sécurité de ses passagers. Avec l’approbation des autorités des Bahamas, Pirates Revenge Ltd a repris les opérations de son navire de croisière. Nous tenons à remercier l’équipage pour son professionnalisme continu et pour l’exécution experte de ses tâches pendant l’incident.

« Nos plus sincères condoléances à la famille Robbins alors qu’elle traverse cette période difficile », a ajouté M. Chia.