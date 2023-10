Cameron Ortis est accusé d’avoir violé la loi sur la sécurité de l’information – qu’est-ce que c’est ?

Le procès de Cameron Ortis, l’ancien directeur général du renseignement de la GRC accusé d’avoir divulgué des informations top-secrètes, devrait débuter ce matin.

L’homme de 51 ans fait face à quatre chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la sécurité de l’information (SOIA), une législation réservée à certaines des questions de sécurité nationale les plus délicates au Canada : espionnage, terrorisme et menaces internes.

Son procès met sous les projecteurs une loi vieille de plusieurs décennies.

SOIA destiné à sauvegarder les secrets d’État

La Loi sur la sécurité de l’information est née de la réponse du Canada aux attentats terroristes du 11 septembre et a été adoptée par le Parlement la veille de Noël 2001. Elle a modifié et renommé ce qui était connu depuis des années sous le nom de Loi sur les secrets officiels.

« La Loi sur la sécurité de l’information est conçue pour criminaliser essentiellement la fuite, la vente ou le partage d’informations classifiées », a déclaré Leah West, qui pratique le droit de la sécurité nationale et enseigne à l’École des affaires internationales Norman Paterson de l’Université Carleton.

« C’est le bâton, si vous voulez, pour empêcher les gens de partager, de divulguer, de vendre, etc. illégaux ou non autorisés. »

La loi érige en infraction le partage d’informations protégées ou d' »informations opérationnelles spéciales » avec une entité étrangère ou un groupe terroriste.

Elle rend également certaines personnes « tenues au secret de manière permanente », selon le texte de la loi.

Certains employés du gouvernement sont automatiquement couverts par la loi. Il s’agit notamment des employés du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) et de certains services de la GRC, ainsi que ceux qui travaillent dans le renseignement militaire.

D’autres peuvent être tenus au secret en vertu de la loi si leur travail concerne des informations opérationnelles spéciales ou si un administrateur général d’un ministère fédéral estime que cela est dans l’intérêt de la sécurité nationale.

Cameron Ortis, un haut responsable du renseignement de la GRC, entre dans le bureau de son avocat à Ottawa après avoir obtenu sa libération sous caution le 22 octobre 2019. Ortis est accusé d’avoir enfreint la Loi sur la sécurité de l’information pour avoir prétendument divulgué des secrets à un destinataire inconnu. (Justin Tang/Presse Canadienne)

Les sanctions en cas d’infraction à la loi sont sévères. Ortis risque jusqu’à 14 ans de prison. D’autres infractions à la loi peuvent entraîner des peines d’emprisonnement à perpétuité.

Andrew House, qui codirige le groupe de sécurité nationale chez Fasken Law, a déclaré que ceux qui sont visés par la loi constituent un cercle relativement restreint au sein du gouvernement.

Le Canada est connu comme un « importateur net de renseignements », a-t-il déclaré, ce qui signifie que les personnes visées par la loi ne s’intéressent peut-être pas uniquement aux renseignements canadiens.

« Parfois, les informations recueillies ne sont pas recueillies par des responsables canadiens, mais elles sont recueillies à l’étranger et partagées avec le Canada », a-t-il déclaré.

« C’est un truc assez exotique. »

Les condamnations sont rares

Les accusations en vertu de la loi sont rares. Les procès et les condamnations sont encore plus rares.

À ce jour, il n’y a eu qu’une seule condamnation en vertu de cette loi. En 2012, Jeffrey Delisle, un officier de la marine canadienne, a plaidé coupable d’avoir enfreint la loi et a été condamné à 20 ans de prison. Delisle a vendu du matériel secret à la Russie en échange de plus de 110 000 $ sur plus de quatre ans.

Il a déclaré à un interrogateur de la GRC qu’il était « tellement mort intérieurement » après que sa femme l’ait trompé.

Sous-lieutenant. Jeffrey Paul Delisle arrive à la cour provinciale de la Nouvelle-Écosse pour une audience de détermination de la peine à Halifax le vendredi 1er février 2013. (Andrew Vaughan/La Presse Canadienne)

House était alors chef de cabinet du ministre de la Sécurité publique.

« Vous ressentez une certaine horreur face à ce qui s’est passé, mais aussi un soulagement et un sentiment de fierté de savoir que des systèmes sont en place, y compris avec nos alliés des Five Eyes, pour arrêter des gens comme celui-ci », a-t-il déclaré.

The Five Eyes est un réseau de partage de renseignements composé des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Bien qu’il y ait eu d’autres accusations en vertu de la loi, le procès d’Ortis marquera la première fois que les accusations SOIA seront testées devant un tribunal.

Il y a plus de huit ans, Qing Quentin Huang, qui travaillait pour un sous-traitant d’Irving Shipbuilding Inc., a été accusé d’avoir livré des secrets à la Chine. Un juge a suspendu la procédure en 2021.

Photo de Bill Majcher, membre à la retraite de la GRC, tirée de son profil LinkedIn. Majcher a été accusé de deux chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la sécurité de l’information. (William Majcher/LinkedIn)

Deux affaires SOIA sont en cours de traitement par le système judiciaire.

Cet été, la police a porté des accusations contre William Majcher, un employé retraité de la GRC, de deux chefs d’accusation en vertu de la loi. Il a été libéré sous caution et n’a pas officiellement plaidé coupable.

Un communiqué de presse de la GRC allègue que Majcher « a utilisé ses connaissances et son vaste réseau de contacts au Canada pour obtenir des renseignements ou des services au profit de la République populaire de Chine ».

Le procès Ortis est un « cas test »

La loi érige également en infraction le vol ou la destruction d’un secret commercial au détriment des intérêts économiques du Canada, au profit ou en association avec une entité économique étrangère.

Cette disposition a été utilisée pour la première fois l’année dernière lorsque la GRC a accusé Yuesheng Wang d’espionnage économique. L’ancien chercheur d’Hydro-Québec est accusé d’avoir obtenu des secrets commerciaux au profit de la Chine.

« Je pense que nous pourrions voir cette infraction utilisée plus fréquemment, étant donné [the] menaces pour notre sécurité économique sur lesquelles le gouvernement se concentre désormais avec une certaine précision », a déclaré House.

« C’est formidable que cela soit dans l’arsenal des procureurs de la Couronne. »

West a déclaré que le procès d’Ortis serait « un test pour voir si notre cadre législatif actuel autour de la protection des preuves, de la protection de la publicité des débats et du pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge – si tout cela peut réellement fonctionner dans un procès pour espionnage ».

« Que faites-vous avec un jury qui entend accidentellement des informations confidentielles ? Demandez-leur simplement très gentiment de ne pas les partager ? Tout cela est intéressant. »

West a déclaré qu’elle surveillerait comment le juge « va faire le lien entre » la protection du principe de publicité des débats judiciaires et la protection des secrets d’État.

« C’est une tâche compliquée », a-t-elle déclaré.

SOIA et fuites d’interférences étrangères

La Loi sur la sécurité de l’information a également été soulevée en lien avec le responsable de la sécurité anonyme qui a divulgué aux médias des informations sensibles sur les tentatives du gouvernement chinois d’interférer dans la politique canadienne.

À partir de la fin de 2022, une série d’articles parus dans Global News et le Globe and Mail décrivaient des allégations d’ingérence étrangère chinoise dans les élections canadiennes. Dans certains cas, les rapports étaient basés sur des fuites de renseignements top-secrets. Le Globe and Mail a finalement publié un article rédigé par une source de sécurité nationale qui a fourni des informations au journal.

Jody Thomas, conseillère du Premier ministre en matière de sécurité nationale et de renseignement, a déclaré qu’elle s’attend à ce que le responsable de la fuite soit arrêté et puni.

« La loi a été violée. Des sources, des techniques ont été mises en danger. Notre crédibilité auprès des Cinq yeux nos alliés ont été mis en danger », a-t-elle déclaré plus tôt cette année.

Jody Thomas, conseiller du Premier ministre en matière de sécurité nationale et de renseignement, a déclaré que le responsable anonyme qui a divulgué des informations aux médias devrait être retrouvé et poursuivi. (Spencer Colby/La Presse Canadienne)

Dans une lettre ouverte publiée dans le Globe and Mail, le divulgateur non identifié a défendu ses actions, affirmant que le gouvernement fédéral ne tenait pas compte des appels à agir face aux allégations d’ingérence étrangère.

Controverse

Certaines parties de la loi ont été jugées inconstitutionnelles en 2006 par la Cour supérieure de l’Ontario après que la police montée ait perquisitionné le domicile d’un journaliste.

En 2004, la GRC a fouillé le domicile et le bureau de la journaliste du Ottawa Citizen, Juliet O’Neill, pour tenter de trouver la source de ses informations sur l’affaire. Affaire Maher Arar après qu’O’Neill ait publié un article offrant des détails sur ce qu’Arar aurait dit à ses ravisseurs syriens. L’article citait une « source de sécurité » et un document divulgué.

Arar, un ingénieur en télécommunications canado-syrien qui vivait à Ottawa, a été arrêté dans un aéroport de New York en 2002. Il a passé des mois derrière les barreaux à Damas après avoir été expulsé vers sa ville natale syrienne par les autorités américaines.

Sur cette photo d’archive de 2004, l’avocate du Ottawa Citizen, Wendy Montgomery, brandit un mandat de perquisition tandis que la journaliste du Citizen Juliet O’Neill (à droite) regarde devant la maison de O’Neill à Ottawa. Des agents de la GRC ont perquisitionné le domicile et le bureau d’O’Neill à la recherche de la source d’une prétendue fuite d’informations liée au cas de Maher Arar. (Simon Hayter/Presse Canadienne)

L’équipe juridique d’O’Neill a soutenu que les dispositions de la Loi sur la sécurité de l’information utilisées pour obtenir les mandats de perquisition de la GRC violaient la Charte des droits et libertés.

Dans sa décision, la juge Lynn Ratushny a invalidé l’article 4 de la loi sur la sécurité de l’information, le qualifiant d’« inconstitutionnellement vague » et de violation de la liberté d’expression.

Le gouvernement conservateur de l’époque n’a pas contesté la décision de Ratushny.

House a déclaré que le procès Ortis pourrait soulever des questions quant à savoir si la loi doit être mise à jour.

« Les gens sont de plus en plus intéressés par le recours à cette loi », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est un acte que nous, en tant que pays, apprenons à connaître. »