Cameron Norrie vise le titre du Grand Chelem après sa course “assez malade” à Wimbledon terminée par Novak Djokovic | Actualités Tennis

Le Britannique Cameron Norrie a perdu en quatre sets face au sextuple champion Novak Djokovic en demi-finale de Wimbledon

Cameron Norrie vise à remporter un Grand Chelem après que sa course “assez malade” à Wimbledon ait été interrompue par Novak Djokovic en demi-finale.

Le n ° 1 britannique Norrie, qui n’avait jamais dépassé le troisième tour d’un majeur, a remporté le premier set contre Djokovic vendredi avant que le champion du Grand Chelem à 20 reprises ne se rallie pour gagner en quatre et assurer une confrontation avec Nick Kyrgios en SW19 dimanche. .

Réfléchissant à sa défaite contre Djokovic, six fois vainqueur de Wimbledon, qui n’a pas perdu au All England Club depuis 2017, Norrie a déclaré: “Je pense que c’était une bonne expérience de le jouer, surtout avec le niveau qu’il apporte ici.

“Cela me donne beaucoup de confiance – mais cela ne veut rien dire. Je pense que je dois continuer à travailler dur. J’ai encore beaucoup de choses que je peux améliorer dans mon jeu.

“Atteindre les demi-finales est assez malade. Mais je veux en faire plus et aller plus loin et essayer de gagner un chelem. [There were] beaucoup de premières pour moi cette semaine, beaucoup de bonnes expériences. J’espère pouvoir les prendre dans ma foulée.

Norrie : Djokovic a mieux géré les jeux de service que moi

“Je pense que c’est juste le niveau d’exécution de Novak qui était meilleur que moi. Son niveau de concentration, la façon dont il a géré ses jeux de service étaient meilleurs que moi.”

Norrie a célébré une pause de service dans le match d’ouverture avec une pompe bondissante du poing, et la foule pouvait à peine y croire lorsqu’il a remporté cinq matchs de suite pour décrocher le premier set.

Djokovic vs Norrie: Statistiques du match Djokovic Statistiques de match Norrie 13 As sept 1 Doubles fautes 3 82% Pourcentage de victoire au 1er service 71% 58% Pourcentage de victoire au 2e service 41% 5/14 Points de break gagnés 3/4 38 Total des gagnants 33 28 Erreurs directes 36 113 Total des points gagnés 89

Norrie a estimé que le premier set était plus dû aux nerfs de Djokovic qu’à tout ce qui était spectaculaire de sa part, déclarant: “Je pense que j’ai bien joué. J’ai juste fait beaucoup de retours. J’ai bien touché les points sur mon service.

“C’était le plus gros match de ma carrière. Je pense que c’était un set de six sur 10. C’était un bon début, mais ce n’était pas suffisant.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Norrie pouvait pousser pour un premier Chelem, Djokovic a répondu: “Absolument. C’est un joueur polyvalent, un gars très professionnel.

“Je vois les choses qu’il fait en dehors du terrain. Avec ce genre d’approche, j’ai l’impression que vous allez toujours avoir des occasions.”

Djokovic admet que “les nerfs montaient”

Djokovic a prolongé sa série de victoires successives sur gazon à 27 et est devenu le premier homme à atteindre 32 finales du Grand Chelem.

Le Serbe a ajouté : “Je suis très satisfait et heureux de me mettre en position de remporter le trophée.

“Je n’ai pas commencé aussi bien que dans la plupart de mes matchs ici à Wimbledon, je ne me sentais pas si bien au début, j’ai fait beaucoup d’erreurs et je n’ai tout simplement pas trouvé mon rythme.

“Les nerfs montaient pour nous deux. Il les a mieux gérés et a été un meilleur joueur pendant un set et demi.

“Un mauvais match de son côté à 4-3 deuxième set, le match s’est retourné. Je sais que j’attends toujours de moi que je puisse jouer mieux que moi. Mais je dois être satisfait de cette victoire.”

