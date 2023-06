Cameron Norrie se remet de la défaite du premier set pour battre Jordan Thompson et atteindre les quarts de finale à Queen’s | Actualités Tennis

Cameron Norrie a atteint les quarts de finale des championnats cinch avec une victoire sur Jordan Thompson au Queen’s Club mercredi.

Le n ° 1 britannique Norrie a dû sortir d’un set down pour battre l’Australien.

Norrie, la cinquième tête de série, a laissé tomber le premier match contre Thompson, mais n’a ensuite perdu que cinq matchs de plus dans une victoire de 4-6 6-3 6-2.

Image:

Norrie a dû travailler pour sa victoire après avoir perdu le premier set contre Thompson





Le numéro 76 mondial Thompson a été inspiré dans le premier set, qu’il a scellé avec un superbe revers croisé.

Mais le coup droit du joueur de 29 ans l’a beaucoup laissé tomber alors que Norrie a breaké pour 4-2 en route pour égaliser le match.

Norrie a breaké lors du premier match du set décisif, mais il a dû sauver trois balles de break alors qu’il servait pour le match avant de remporter la victoire en un peu moins de deux heures pour atteindre un sixième quart de finale cette année.

Il a déclaré: « Je pense que c’était le match parfait. Jordan aime vraiment l’herbe et dans le premier set, il a joué quelques bons points pour me battre.

« Je pensais que j’avais bien joué, donc je n’avais pas trop à changer. Je suis sorti avec beaucoup d’énergie dans le troisième set et c’est ce qui m’a permis de passer.

« C’est vraiment bien d’être aussi constant, mais vous en voulez toujours plus en tant que joueur de tennis. Je veux continuer à pousser pour plus, surtout dans les plus grands tournois. »

Norrie devait jouer en double avec Andy Murray plus tard mercredi soir, mais le double champion de Wimbledon, qui a perdu en simple mardi, s’est retiré par fatigue.