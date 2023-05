Cameron Norrie réplique aux accusations de manque d’esprit sportif de Novak Djokovic à l’Open d’Italie de Rome | Actualités Tennis

Le numéro un britannique Cameron Norrie a riposté aux accusations de manque d’esprit sportif de Novak Djokovic à la suite de leur affrontement inattendu à Rome il y a deux semaines.

Le principal point d’éclair de la rencontre épicée que Norrie a perdue est survenu lorsqu’il a frappé Djokovic à la cheville avec un smash après que le Serbe se soit détourné pour revenir à la ligne de fond.

Lors de sa conférence de presse qui a suivi, Djokovic a critiqué Norrie non seulement pour ce moment, mais pour ce qu’il percevait comme le n ° 1 britannique célébrant dans son visage après avoir remporté des points, ainsi qu’un temps mort médical qu’il a pris avant le dernier match du match.

Djokovic, qui a remporté le concours confortablement, a déclaré: « Ce sont les choses que nous, les joueurs, savons dans les vestiaires, ce n’est pas du fair-play, ce n’est pas la façon dont nous nous traitons. »

Norrie n’a pas vu de quoi il s’agissait, disant à propos du smash: « Je me suis excusé tout de suite et je ne l’ai pas vu. J’ai levé les yeux et j’ai frappé la balle bas. Je ne l’ai pas vu se retourner et concéder le point.

« Je voulais gagner, c’était l’un de ces matchs où il est l’un des meilleurs joueurs du monde et je voulais jouer de mon mieux et concourir aussi fort que possible.

« Je ne pensais pas du tout que j’étais dans son visage. Je pense que si quelqu’un me connaît, je suis assez vocal dans certains matchs. C’était un match de tennis régulier pour moi.

« Je sentais un peu ma hanche et j’ai pris le temps mort médical. C’est dans les règles. Et pour lui aussi, c’est dans les règles de commencer le match à son heure – être en retard. »

Je n’ai jamais vu ça de la part d’aucun joueur. Qu’il s’agisse d’un match de tennis ou non, vous arrivez à l’heure pour quoi que ce soit.

Le dernier commentaire était une référence pointue au fait que Djokovic s’était présenté avec plus de 10 minutes de retard pour le match après avoir passé du temps dans la salle de traitement.

« Il voulait plus de temps sur le lit de physio et le match était prévu pour 11h », a déclaré Norrie. « Et nous sommes sortis peut-être à 11h12, 11h13. Je ne pense pas qu’il ait vu de problème avec ça. Il ne m’a jamais rien dit. Et il n’a jamais

excusé.

« J’ai demandé : ‘Est-ce que c’était OK de faire ça ?’ Ils ont dit: « Oui, c’est dans les règles. » Au bout de 15 minutes, il est défaillant. J’ai dit : « OK » et j’ai continué à m’échauffer.

« Je n’ai jamais vu ça auparavant de la part d’aucun joueur. Que ce soit un match de tennis ou non, vous arrivez à l’heure pour quoi que ce soit. »

Image:

Norrie a battu Benoit Paire en cinq sets pour se qualifier pour le deuxième tour à Roland Garros





Les plaintes de Djokovic ont déclenché un débat dans le tennis sur la ligne de démarcation entre s’enflammer et manquer de respect envers son adversaire, Marton Fucsovics se plaignant également du fait que Sebastian Baez a célébré les erreurs du Hongrois lors d’un match à Lyon la semaine dernière.

« Si vous le faites juste devant le visage de quelqu’un et que vous le regardez et que vous essayez de le narguer, ce n’est pas génial », a déclaré Norrie.

« Je ne faisais pas ça, Baez ne faisait pas ça, et je pense que cela fait partie du jeu. J’aime voir les joueurs s’affronter et vraiment se lever pour les matchs et vouloir vraiment gagner. Vous le voyez dans tous les sports.

« Pour moi, je suis en compétition aussi fort que possible. Je n’essaie pas de le faire pour distraire l’autre gars ou quoi que ce soit. C’est la seule fois que quelqu’un a eu un problème avec ça. »

Image:

Le Français Lucas Pouille sera le prochain pour Norrie mercredi





Norrie aurait pu avoir des raisons de se plaindre d’une foule très partisane pour sa spectaculaire victoire en cinq sets contre Benoit Paire, mais le joueur de 27 ans a apprécié l’atmosphère et peut s’attendre à plus de la même chose au deuxième tour mercredi quand il en affrontera un autre. Français, Lucas Pouille.

Le joueur de 29 ans a été classé dans le top 10 en 2018, mais une blessure au coude l’année suivante a entamé une spirale descendante, Pouille luttant contre la dépression et se tournant vers l’alcool.

Il n’a disputé aucun match au cours de la seconde moitié de l’année dernière, mais est revenu sur le circuit en janvier et s’est qualifié ici avant de remporter son premier match du Grand Chelem depuis 2019.

Pouille a été rugi par la foule française et les a menés dans une interprétation de la Marseillaise sur le terrain après sa victoire au premier tour.

« C’est vraiment spécial », a déclaré Pouille, qui a battu Norrie à Roland Garros en 2018.

« C’est aussi pourquoi je pense que j’ai pris encore 30 minutes sur le court pour signer tous les autographes, prendre toutes les photos, parce que nous avons fini assez tard et que le court était toujours bondé, et ils m’ont encouragé du premier au dernier point. L’énergie était tout simplement incroyable. C’était tellement de bonnes émotions. »